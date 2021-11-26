Зеленський розповів про вихідні з Єрмаком у Карпатах. "Циган і ведмедів не викликав"

9 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що літав на державних гвинтокрилах у державну резиденцію у Карпати з Андрієм Єрмаком. Але вони відпочивали і готували конференцію дипломатів, а не святкували день народження голови його офісу.

Про це президент розповів на пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції.

Раніше журналісти оприлюднили розслідування, що президент та голова його офісу двічі за вихідні літали у Карпати для святкування дня народження Єрмака (21 листопада).

Офіс президента заперечував святкування дня народження, але про використання гвинтокрилів ситуацію не прояснював.

26 листопада Зеленський визнав, що літав у Карпати з Єрмаком на гвинтокрилах ДСНС та армії, бо його літак і президентський гвинтокрил одночасно зламалися.

"У п'ятницю ввечері я зі своєю сім'єю полетів відпочити. Не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Був гвинтокрил супроводу", - сказав він

Президент заявив, їздив перевіряти дороги у Карпатах і готовність резиденції до приїзду усіх послів 20 грудня, а також провести один вихідний з родиною. Андрій Єрмак його супроводжував.

Після відпочинку в суботу 20 листопада, 21 листопада зранку президент на короткий час повернувся до Києва попрацювати, а після цього ввечері знову полетів до Карпат з Єрмаком. Це був день народження голови ОП.

Президент визнав, що вони відпочивали ввечері 21 листопада у горах, проте день народження Єрмака не святкували. А 22 листопада повернулись до Києва.

"Я маю право іноді відпочивати. Завдяки вам у Києві немає місця, де я можу відпочивати. Завдяки вам мої діти у Києві не можуть бути без охорони. Мої діти ніде нічого не святкують. Завдяки вам, Михайле, у мене немає часу на приватне життя", - емоційно заявив президент, звертаючись до журналіста Михайла Ткача, який провів розслідування про святкування у Карпатах.

Президент у своїй розповіді фактично підтвердив всі маршрути і перельоти державної авіації з розслідування.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Андрій Єрмак у кулуарах пресмарафону

"Чи був я у Синєгорі? Да. Чи святкував я? Ні. Я там був з Єрмаком. Те, що ви робите щодо мене, це неправильно. Циган не викликав, ведмедів не викликав. І з Єрмаком без бутербродів я полетів у Гуту", - сказав Зеленський.

У нього була тривала перепалка з журналістом Михайлом Ткачем. Він звинуватив журналістів у панібратстві.

Що за скандал?

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"Українська правда" кілька днів тому опублікувала розслідування про святкування дня народження голови офісу президента Андрія Єрмака.

У ньому ішлося, що президент і його команда буцімто поїхали на державну дачу й використовували гелікоптери ДСНС, аби доставити людей до резиденції в Карпатах.

Розслідувачі вказали, що президент і Єрмак двічі літали до резиденції "Синевір" і назад.

Серед гостей на святі, за даними джерел журналістів, були заступник керівника офісу Олег Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Для транспортування гостей, згідно з розслідуванням, задіяли гелікоптери ДСНС.

В офісі президента Зеленського 4-денне святкування з феєрверками і концертами заперечили.

Та зазначили, що користування державною резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників".

На розслідування відреагував і сам Андрій Єрмак. Він заявив, що свій ювілей цього року "ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків".

"У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в офісі президента", - розповів він.

Напередодні керівник МВС Денис Монастирський в ефірі заявив, що користування вищими чиновниками вертольотів ДСНС у своїх цілях - нормальна практика.