Чи буде воєнний стан. Зеленський пояснив свою позицію

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський дуже емоційно прокоментував заяву політика й ексдепутата Олега Ляшка про те, що в Україні можуть запровадити воєнний стан з 1 грудня.

"Для чого він (Ляшко - Ред.) це робить? Який воєнний стан? Він розуміє, що відбувається з ринками? Мінфін виходить на міжнародні ринки, щоб залучати кошти. Коштів немає. Інвестори бояться. Чому? Бо "буде воєнний стан". Ціна акцій України просто падає через те, що засоби масової інформації показують: "енергетична криза, буде майдан, буде воєнний стан". Як можна жити?" - заявив пан Зеленський.

З відповіді президента стало зрозуміло, що планів запроваджувати воєнний стан у нього немає.

Зеленський сказав, що проти нього здійснюються медіаатаки, і що ситуацію в Україні штучно розхитують.

Про це Володимир Зеленський розповів на пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції.

Кілька днів тому ексдепутат Верховної Ради Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Володимир Зеленський має намір запровадити воєнний стан у країні з 1 грудня цього року.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Андрій Єрмак у кулуарах пресмарафону

"Задля утримання влади Зеленський і його оточення готові на все, що завгодно, зокрема й на введення воєнного стану з політичних мотивів", - заявив Ляшко.

Ексдепутат сказав, що, за його інформацією, рішення запровадження воєнного стану в Україні терміном на два місяці буде ухвалене на засіданні РНБО.

Цю інформацію також поширив телеканал "Україна 24", її активно транслювали та обговорювали в Росії.