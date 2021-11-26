Єрмака не звільнятиме. Зеленський назвав улюблених міністрів і чиновників

44 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Андрій Єрмак у кулуарах пресмарафону

Президент Володимир Зеленський назвав кілька міністрів уряду, діяльністю яких він дуже задоволений. А також пояснив, чому дуже цінує Андрія Єрмака і не буде його звільняти.

Про це президент розповів на пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції.

Так, за словами президента, гарно справляються зі своєю роботою перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Я вражений. Сильні люди. Я задоволений міністром інфраструктури. Я задоволений Юлією Свириденко. У нас нарешті з'явилась міністр економіки. Вона - професійна, порядна. Подивимось. Я вважаю, що у нас сьогодні чесний і професійний міністр охорони здоров'я. Не хочу ні про кого про минуле говорити", - заявив президент про своїх улюблених міністрів.

Автор фото, ВВС

Також він кілька разів похвалив голову свого офісу Андрія Єрмака, який несе "тяжкий хрест". За його словами, те, що про нього пишуть ЗМІ - несправедливо.

"Я навіть не уявляю, що з його батьками відбувається (Через новини у медіа - Ред.) Він (Єрмак - Ред.) повертає людей. Займається складними справами. Це великий тиск", - заявив президент.

Коли у нього запитали, чи розглядає він можливість звільнення Єрмака через усі скандали, президент відповів, що ні: "Недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що вона не подобається Петру Порошенку".

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Так виглядає бекстейдж пресмарафону президента

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"Я вважаю, що в мене є повноваження щодо призначення тих чи інших людей своєї команди. З паном Єрмаком на сьогодні говорять керівники у потужному діалозі найкращих розвідок різних держав, всіх наших партнерів. Його знають, його телефон слухали і чули керівники всіх цих розвідок, вони б не сіли за один стіл з ним", - заявив президент.

Також він сказав, що у нього була низка кадрових перемог і поразок. Причина - великий тиск на людей.

"Нові люди, які приходили, не змогли, на жаль, витримати тиск. Деякі люди психологічно виявилися слабкими. Я радий, що я витримую. У мене є декілька дуже потужних людей", - заявив президент, відповідаючи на питання про свою кадрову політику.

За останні тижні Андрій Єрмак опинився у центрі одразу кількох скандалів.

Перший - щодо перенесення операції щодо вагнерівців. Президент таку його роль заперечив.

Другий - щодо можливого використання державних вертольотів для перевезення гостей дня народження Єрмака у Карпати. Це звинувачення заперечив офіс президента.