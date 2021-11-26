"Мене обурює брехня". Ахметов відповів Зеленському на заяви про держпереворот

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Рінат Ахметов відреагував на обвинувачення президента Зеленського в його нібито причетності до підготовки державного перевороту. Це суцільна брехня, твердить бізнесмен.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прессекретарку Ахметова Анну Терехову.

"Мене обурює поширення такої брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом і моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - передав Ахметов.

За словами бізнесмена, він і надалі буде захищати незалежну Україну, демократію та свободу слова.

"І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - додав Ахметов.

Раніше під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що бізнесмен Ахметов може бути якось причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.

Відповідаючи на питання, чи буде в Україні великомасштабна війна з Росією, президент сказав, що така ймовірність може бути щодня.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Зеленський заявив, що Ахметова втягують у війну проти України

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При цьому, за словами Зеленського, Україна зараз стикнулася з великими зовнішніми й внутрішніми викликами. У цьому контексті він кілька разів згадав ім'я олігарха Ріната Ахметова.

"У нас є не тільки агентурна, але звукова інформація, де представники з України й з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні. Де буде залучено мільярд доларів… Його втягують у війну проти держави Україна", - сказав президент.

Він сказав, що такий переворот планувався на 1-2 грудня.

Згодом під час перепалки з журналістом Савіком Шустером він уточнив, що "сам Ахметов не готує державний переворот".

Але його втягують у це "деякі представники РФ і деякі товариші з України", щоб він "включився".

"Я вважаю, що це інформація, щоб втягнути Ахметова у війну проти мене, проти держави. Це розхитування ситуації", - заявив президент.

Він сказав, що голосу самого Ахметова на цих записах немає. Бізнесмена запрошують до офісу президента послухати їх.