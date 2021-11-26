Новий штам коронавірусу: країни знову закриваються, а ринки йдуть на дно

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Деякі пасажири, які збирались сьогодні вилітати з ПАР, дізнались про відміну рейсів уже в аеропорту

Поява нового варіанту коронавірусу, який вчені називають "найгіршим з усіх, що ми бачили", призвів до закриття багатьох кордонів, скасування рейсів та падіння ринків у всьому світі.

Поки Всесвітня організація охорони здоров'я вибирає цьому варіанту назву, за повідомленнями місцевих ЗМІ, він вже добрався до Ізраїлю та Європи, а щойно виписаний з лікарні президент Чехії був вимушений повернутись у стаціонар - уже з ковідом.

Світ закривається знову

Від самого ранку країни світу одна за одною почали вводити нові жорсткі заходи, намагаючись не допустити новий варіант вірусу, який знайшли у Південній Африці, на своїх територіях.

Правила в'їзду посилили Велика Британія, Німеччина, Італія, Ізраїль, Сінгапур, Франція, Чехія, Японія, а також Росія.

Уже зафіксовано понад 100 випадків захворювання новим варіантом коронавірусу, більшість із них - у південноафриканській провінції Гаутенг, одиничні випадки вже є в інших країнах світу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поки неясно, яким буде вплив нового штаму коронавірусу в країнах з високим відсотком вакцинації

Новий варіант коронавірусу вже потрапив у Європу: перший випадок зафіксували у Бельгії. Голова Євромісії Урсула фон дер Ляйен закликала європейські країни тимчасово призупинити в'їзд із регіону.

"Зараз важливо, щоб усі ми в Європі діяли дуже швидко, рішуче та координовано", - сказала вона.

Раніше Єврокомісія пропонувала змінити обмеження на в'їзд в країни ЄС, приділяючи більше уваги не країні чи регіону, звідки прибув пасажир, а чи є у нього щеплення.

Повністю вакцинованих туристів пропонували пускати на територію всіх 27 країн блоку без обмежень. Однак про це говорили до появи мутації із ПАР.

У Німеччині про новий штам заговорили на наступний день після того, як було оголошено, що загальна кількість смертей від коронавірусу перевалила за 100 тисяч.

Ангела Меркель, яка покидає свій пост канцлерки, закликала свого наступника Олафа Шольца та членів його нового, поки ще не сформованого уряду піти на "швидкі та рішучі кроки" в боротьбі з пандемією. А також заявила, що готова допомагати новому уряду.

Ізраїль попереджає про надзвичайний стан

Ізраїльський прем'єр-міністр Нафталі Бенет оголосив, що його країна "перебуває на межі надзвичайної ситуації", та закликав усіх ізраїльтян "підготуватись до цілодобової роботи".

Кілька тижнів тому в країні провели загальнонаціональні навчання "Омега", де відпрацьовували сценарій боротьби з епідемією, якщо новий варіант вірусу виявиться більш смертоносним.

"Хоча багатьом тоді це здалося дивним, зайвим буде сказати, що це один із найважливіших кроків, який підготував нас до тої ситуації, в якій ми зараз опинились", - сказав Бенет.

Автор фото, EPA Підпис до фото, За словами Бенета, Ізраїль перебуває на межі НС

У суботу ізраїльський прем'єр проведе екстрене засідання уряду, де в тому числі вирішуватимуть, чи закривати міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона.

Ринки тягнуть на дно

Повідомлення про новий варіант призвели до того, що ціни на нафту на світових біржах у п'ятницю впали більш ніж на 10% - це найбільш значне падіння за останні півтора року.

Попри енергетичну кризу, яка продовжується, інвестори переживають, що таке продовження пандемії може суттєво обмежити переміщення людей, а значить - знизити попит на паливо та в цілому вповільнити економічне зростання.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Новий штам може знизити попит на паливо та в цілому вповільнити економічне зростання

Особливо сильно, на 10-15%, впали акції авіакомпаній та туристичних підприємств.

Однак представники ВООЗ закликають країни не панікувати та не поспішати з введенням нових обмежень. Більш детально стратегію боротьби з новим варіантом обговорять на засіданні в п'ятницю.

Президент Чехії знову потрапив у лікарню

Виписаний із військового госпіталю президент Чехії Мілош Земан знову потрапив у лікарню. 77-річний президент провів там півтора місяця через проблеми з печінкою, але вимушений був повернутись туди ж через кілька годин після виписки - його тест на ковід виявився позитивним.

Лікарі уточнюють, що Земан отримав уже три дози вакцини від коронавірусу і поки не проявляє симптомів захворювання, однак на всяк випадок його вирішили тримати під наглядом.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Японії про новий штам дізнались у день, коли в Токіо розвісили новорічні гірлянди

У Франції оголосили, що у зв'язку з різким зростанням кількості інфікованих, отримати третю дозу вакцини тепер зможе будь-який дорослий житель країни, а не лише люди з груп ризику.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран офіційно повідомив про скорочення терміну, який має пройти від другої до третьої дози. Тепер це вже не пів року, а 5 місяців.