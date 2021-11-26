Пресмарафон Зеленського, “жахливий” коронавірус-мутант, мігранти в Ла-Манші. Теленовини ВВС

У випуску 26 листопада:

  • Велика пресконференція президента України: про Вагнергейт, можливу атаку Росії, боротьбу з олігархами. Аналізуємо найгучніші відповіді Володимира Зеленського.
  • Вчені виявили нову мутацію коронавірусу. ВООЗ скликає екстрене засідання. Європа закриває кордоні від Африки.
  • Чому сотні людей щодня ризикують своїм життям у спробі перетнути Ла-Манш і негелально потрапити з Франції у Велику Британію? Кореспонденти ВВС побували у таборі мігрантів на французькому узбережжі.

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