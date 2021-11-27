"Дорогий Еммануель". Борис Джонсон розгнівав Францію відкритим листом про мігрантів

53 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Президент Франції Еммануель Макрон гнівно відреагував на заяву британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, у якій той закликав французьку владу забирати назад мігрантів, що їдуть до Британії через протоку Ла-Манш.

За словами Макрона, заява Джонсона - апогей несерйозності на тлі трагедії, що сталася минулої середи, коли 27 мігрантів потонули на шляху до британських берегів.

Дипломатичний конфлікт між Францією і Британією на ґрунті міграційної кризи почався після того, як французька сторона відкликала запрошення британському міністру внутрішніх справ Пріті Пател на зустріч з її французьким колегою Жеральдом Дарманеном.

Представники Бельгії, Нідерландів, Німеччини та Єврокомісії планують зібратися на запрошення Еммануеля Макрона у французькому Кале для обговорення ситуації з мігрантами, що регулярно роблять спроби перетнути канал або перебратися з Франції до інших європейських країн наземним шляхом.

Влада Британії закликала Париж переглянути своє рішення про неучасть у зустрічі британської сторони.

"Це проблема, яку нам треба вирішувати разом", - сказав британський прем'єр-міністр.

Ситуацію у взаємовідносинах двох держав посилюють розбіжності у питаннях риболовлі у водах Ла-Манша (французька назва, Британія називає протоку Англійським каналом).

Зараз французькі рибалки готуються до акції, мета якої - порушити судноплавний рух через протоку на знак протесту проти прав на риболовлю, які Британія отримала після брекзиту.

Загибель 27 мігрантів, що намагалися перетнути Ла-Манш на гумовому човні, стала найбільшою подібною катастрофою в Ла-Манші за кілька років. Загинули 17 людей, семеро жінок, одна з яких була вагітна, та троє дітей.

Що у листі?

Незадовго до зустрічі Дарманена і Пател прем'єр-міністр Борис Джонсон виклав у твіттері адресований Макрону лист, у якому запропонував п'ять кроків, які, на його думку, допоможуть уникнути повторення трагедії.

Джонсон пропонує посилити спільне патрулювання акваторії каналу, більше користуватися високотехнологічними методами, такими як радари та сенсори, дати патрулям доступ до територіальних вод обох країн.

Також Джонсон закликав негайно розпочати роботу над угодою про повернення мігрантів, що дістались Британії з території Франції, назад до Франції. Паралельно Британія веде переговори щодо реадмісії з Євросоюзом загалом.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Раніше французькі рибалки на знак протесту перекрили вхід до порту Сен-Мало у Бретані

Уряд Франції розлютився через публічне послання британського прем'єра Макрону. Крім відкликання запрошення на зустріч Пріті Пател, у п'ятницю Еммануель Макрон розкритикував Джонсона на пресконференції.

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Джонсоном два дні тому у цілком серйозному тоні. Я планую робити так й надалі з лідерами всіх країн. Мене дивують їхні методи, коли я бачу з їхнього боку несерйозність. Ми не спілкуємося з іншими світовими лідерами за допомогою твітів та публічних листів. Ми не викривачі", - сказав президент Франції.

Представник французького уряду звинуватив Джонсона у тому, що на переговорах з Макроном він заявляв одне, а в листі говорить інше. "Ми втомилися від недомовок", - додав він.

Лист Джонсона адресований британській публіці?

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Катя Адлер, редакторка європейського відділу ВВС

Британія наполягає, що лист Джонсона був написаний від щирого серця, з конструктивними цілями, а не з метою кинути виклик.

Однак у Франції підозрюють, що справжній адресат листа - британська Консервативна партія, а не Париж.

У Парижі вважають, що Джонсон опинився у незручному становищі і втрачає підтримку прихильників, яким обіцяв, що брекзит поверне Британії повний контроль над територіальними водами й кордонами.

У Парижі також вважають, що такі делікатні питання як міграція не можна обговорювати публічно.

На Даунінг-стріт наполягають, що у листі не було жодного виклику Макрону і Франції.

"Багато цих ідей ми вже обговорювали. Публіка хоче знати, і це природно, що ми робимо, аби запобігти повторенню подібних випадків. Ми хочемо щільно співпрацювати із Францією", - заявив представник британського кабінету міністрів.

"Якщо уважно подивитися на тон листа, то буде зрозуміло, що він про те, як розширити співпрацю", - додав представник уряду Джонсона.

Загальні переговори між міністерствами внутрішніх справ щодо мігрантів не припинялися.