Омікрон. Світ намагається стримати новий штам ковіду

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На цей час лише близько 24% південноафриканців пройшли повний курс вакцинації

Дедалі більше країн активно забороняють подорожі до південної Африки, щоб стримати новий штам Covid-19 під назвою "Омікрон".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), новий штам має безліч мутацій, а ризик повторного зараження - дуже високий.

Тим часом сотні пасажирів, що прибули до Амстердама з ПАР, пройшли тест на Омікрон.

Голландська влада заявила, що вірус виявили у 61 людини, всіх хворих помістили на карантин у готелі поруч з аеропортом.

Пасажири, що прямували з Кейптауна до Манчестера через Амстердам, розповіли ВВС, що їх тримали на злітно-посадковій смузі в аеропорту "Схіпгол" чотири години, перш ніж дозволили висадитися.

Наразі у Нідерландах фіксують рекордний сплеск захворюваності. У неділю ввечері там починає діяти частковий локдаун.

Перше повідомлення про Омікрон ВООЗ отримала з Південної Африки 24 листопада.

Новий штам також виявили у Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі.

Велика Британія заборонила в'їзд іноземців з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото та Есватіні.

Подібних заходів вжила й Америка.

Влада США заявила, що польоти з Південної Африки, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві будуть заблоковані. Заборона почне діяти у понеділок.

Ізраїль також готується заборонити подорожі до південної Африки та в'їзд з цього регіону іноземців.

Низка інших країн також запроваджують обмеження через Омікрон:

Австралія оголосила в суботу, що рейси з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото, Есватіні, Сейшельських островів, Малаві та Мозамбіку будуть припинені на 14 днів. Іноземцям, що перебували в цих країнах протягом останніх двох тижнів, в'їзд до Австралії закрили.

оголосила в суботу, що рейси з Південної Африки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото, Есватіні, Сейшельських островів, Малаві та Мозамбіку будуть припинені на 14 днів. Іноземцям, що перебували в цих країнах протягом останніх двох тижнів, в'їзд до Австралії закрили. Японія оголосила, що з суботи мандрівникам з більшої частини південної Африки доведеться пройти 10-денний карантин і за цей час зробити чотири тести.

оголосила, що з суботи мандрівникам з більшої частини південної Африки доведеться пройти 10-денний карантин і за цей час зробити чотири тести. Індія зажадала більш ретельного обстеження та тестування людей, що прибувають з Південної Африки, Ботсвани й Гонконгу.

зажадала більш ретельного обстеження та тестування людей, що прибувають з Південної Африки, Ботсвани й Гонконгу. Іран заборонить подорожі з шести південноафриканських країн, включно з ПАР. Іранці, що прибуватимуть з того регіону, мають надати два негативні тести, повідомляє державне телебачення.

заборонить подорожі з шести південноафриканських країн, включно з ПАР. Іранці, що прибуватимуть з того регіону, мають надати два негативні тести, повідомляє державне телебачення. Бразилія також заявила, що обмежує поїздки до шести африканських країн.

також заявила, що обмежує поїздки до шести африканських країн. Канада не прийматиме іноземних громадян, що останні 14 днів перебували у Південній Африці, Намібії, Зімбабве, Ботсвані, Лесото, Есватіні чи Мозамбіку.

не прийматиме іноземних громадян, що останні 14 днів перебували у Південній Африці, Намібії, Зімбабве, Ботсвані, Лесото, Есватіні чи Мозамбіку. Таїланд також забороняє в'їзд мандрівникам з восьми південноафриканських країн.

ВООЗ повідомила, що кількість випадків зараження новим штамом, який спочатку назвали B.1.1.529, схоже, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки.

Однак, знадобиться кілька тижнів, щоб зрозуміти вплив та ступінь заразності Омікрону, додали у ВООЗ.

У британському МОЗ заявили, що наявні вакцини майже напевно виявляться менш ефективними проти нового варіанту вірусу.

Однак професор Джеймс Нейсміт, структурний біолог з Оксфордського університету, трохи заспокоїв людей, додавши: "Це погана новина, але це ще не кінець світу".

"Заборони - необґрунтовані"

Лише 24% населення Південної Африки повністю вакциновані, що може спровокувати швидке поширення вірусу, сказав у п'ятницю ВВС Майк Тілдеслі, фахівець з математичного моделювання інфекційних захворювань з Уорікського університету в Англії.

Тим часом головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі зауважив, що, хоч повідомлення про Омікрон є тривожним сигналом, цілком можливо, що наявні вакцини зможуть запобігти важкому перебігу хвороби.

ВООЗ застерегла країни від швидкого запровадження обмежень на поїздки, заявивши, що варто дотримуватись "наукового підходу, який ґрунтується на оцінках ризику".

Міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фахла заявив журналістам, що заборони на поїздки - "необґрунтовані".

"Реакції деяких країн повністю суперечить нормам і стандартам, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я", - сказав він.

Автор фото, Reuters

Вчені по всьому світу, ВООЗ та уряди різних країн стурбовані появою нового штаму коронавірусу.

Однак у нас досі немає чітких реальних даних, кажуть у ВООЗ.

Ми поки що не знаємо напевно, чи поширюється Омікрон швидше за інші штами, чи знижує ефективність вакцин або ліків та чи призводить до важкого перебігу хвороби.