У Києві праворадикали напали на бар на Подолі
У Києві кілька десятків праворадикалів напали на бар "Хвильовий".
Вони вибивали вікна, ламали меблі і розпилювали сльозогінний газ.
За словами свідків, нападники вигукували заклики проти ЛГБТ і расистські гасла.
Один з лідерів праворадикалів, Євген Карась, каже, що бореться таким чином з поширенням наркотиків.
Власники бару відкидають звинувачення в тому, що в їхньому закладі вживають заборонені речовини.
Напад тривав кілька хвилин.
Поліція приїхала на місце інциденту, коли нападників там уже не було.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розповіли, що перевіряють на причетність до нападу 12 людей.
Раніше цього місяця група невідомих людей кілька разів блокувала роботу бару, який має репутацію хіпстерського закладу.
У Києві активісти пікетують фаст-фуд у Будинку профспілок
Активісти прийшли до Будинку профспілок, аби висловити свій протест відкриттю в цій будівлі фаст-фуду.