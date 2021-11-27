У Києві праворадикали напали на бар на Подолі

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

У Києві праворадикали напали на бар на Подолі

27 хвилин(и) тому

У Києві кілька десятків праворадикалів напали на бар "Хвильовий".

Вони вибивали вікна, ламали меблі і розпилювали сльозогінний газ.

За словами свідків, нападники вигукували заклики проти ЛГБТ і расистські гасла.

Один з лідерів праворадикалів, Євген Карась, каже, що бореться таким чином з поширенням наркотиків.

Власники бару відкидають звинувачення в тому, що в їхньому закладі вживають заборонені речовини.

Напад тривав кілька хвилин.

Поліція приїхала на місце інциденту, коли нападників там уже не було.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розповіли, що перевіряють на причетність до нападу 12 людей.