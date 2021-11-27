Голодомор: половина українців хоче, щоб Росія заплатила компенсацію

27 хвилин(и) тому

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Близько половини громадян України вважають, що Росія має виплатити компенсацію громадянам України, які постраждали від Голодомору 1932-33 роках. Таких 43%.

61% підтримують ідею проведення суду над винуватцями Голодомору.

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Кількість тих, хто вважає, що виплачувати компенсації постраждали має Росія зросла від 31% у 2018 році до 43% у 2021 році.

За останні роки також зростає рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 роках: у 2008 - 37%, 2018 - 48%, 2021 - 61%.

Президент Володимир Зеленський закликав українців вшанувати пам'ять загиблих під час голодоморів, запаливши ввечері свічки на вікнах.

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Кого українці вважають винними?

Найчастіше українці вважають винним в організації Голодомору особисто Йосипа Сталіна - 44% та загалом центральне керівництво СРСР - 41%.

Ще 17% покладають вину за геноцид на каральні органи СРСР (НКВС, ГПУ), 12% - на вище керівництво Радянської України.

Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни, які відмовлялися добровільно віддавати врожай.

Тези про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються 10%.

Згідно з результатами опитування, 68% українців зазначили, що добре знають, що в останню суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів в Україні.

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Ще 24% зазначили, що щось чули про це, 8% - взагалі не знають.

85% опитаних відповіли, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. 13% - заперечують це.

Опитування проводили 19-21 листопада. Опитали 1600 респондентів телефоном.

Голодомор в Україні: основні факти

У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів в Україні. Наймасштабнішим з них був голодомор 1932-1933 років.

Голодомор в Україні визнаний геноцидом на законодавчому рівні і в судовому порядку.

Автор фото, ЦДКФФА УКРАЇНИ ІМЕНІ Г. С. ПШЕНИЧНОГО Підпис до фото, Жертви голоду. Харків, 1933 рік

Історики називають причиною голоду репресивну політику хлібозаготівлі, яку провадила комуністична влада. Таким чином влада хотіла упокорити українців, остаточно ліквідувати спротив режиму та боротьбу за відродження власної державності.

Жертвами голоду в Україні стали від 3,9 мільйона до семи мільйонів людей.

Верховна Рада у 2006 році офіційно визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Публічне заперечення Голодомору вважається протиправним.

У 2010 році Апеляційний суд Києва довів геноцидний характер Голодомору і намір Сталіна і його соратників знищити частину української нації.

Росія заперечує, що голодомор був геноцидом. Вона визнала, що причиною голоду була насильницька колективізація, але від нього постраждали багато регіонів СРСР.