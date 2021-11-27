Невакциновані і без роботи. В Україні відсторонили майже 3 тис. вчителів

11 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вчителів від коіду вакцинують по всьому світу

2,8 тисячі освітян відсторонили від роботи, бо у них немає щеплення.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, найбільше таких вчителів на Рівненщині - 384 та Київщині - 281.

Станом на 27 листопада, однією дозою вакциновано 96,5% вчителів. Повністю щеплені - 86%.

Серед лідерів регіонів вакцинування:

Луганська область - 94,3%;

Сумська - 93,9%

Донецька - 93,8%;

Черкаська - 93,7%;

Харківська - 93,5%.

У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від Covid-19 збільшився на 1,7%. 22 листопада було 86%.

Понад тисяча шкіл на дистанційці

Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації у вчителів.

"Сподіваюся, що найближчим часом вдасться відновити очне навчання в школах по всій території України", - заявив пан Шкарлет. Але це, за його словами, залежить від вакцинації вчителів.

З 8 листопада в Україні почав діяти наказ МОЗ про відсторонення від роботи невакцинованих вчителів та чиновників.

Автор фото, ВВС

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Усім, хто не має хоча б однієї дози щеплення або ж протипоказань до нього, на роботу виходити заборонено. Від роботи відстороняють без збереження зарплат.

Освітян та держпрацівників, які мають протипоказання до вакцинації й отримали медичний висновок - Форму №028, від роботи не відсторонятимуть.

Таку довіку видають у лікарні. У Мінцифри обіцяють, що цей документ згодом з'явиться й у додатку Дія.

Більшість регіонів України перебуває у червоній зоні, за правилами якої школи не можуть працювати, якщо там не щеплено 100% вчителів.

В Україні минув пік третьої хвилі ковіду, проте, це ще далеко не кінець пандемії. Щодня кілька тисяч людей потрапляє до лікарень з ковідом. Майже всі ці люди - невакциновані. Від 400 до 500 людей кожного дня помирають.

Лікарі та МОЗ закликають людей вакцинуватися, щоб захиститися від тяжкого перебігу хвороби.

В Україні проходили масові мітинги антивакцинаторів, які виступали проти щеплень і карантинних правил.