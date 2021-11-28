Омікрон поширюється. Ізраїль повністю закривається від іноземців

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Ізраїль збирається заборонити іноземцям в'їзд до країни на 14 днів, а також використовувати систему спостереження, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Очікують, що заборона набуде чинності опівночі в неділю після повного затвердження Кабміном.

Наразі Ізраїль підтвердив один випадок потенційно більш інфекційного штаму Омікрон, який вперше виявили в Південній Африці.

Відтоді багато країн заборонили поїздки до Південної Африки та її сусідів.

Південна Африка поскаржилася, що її карають - замість того, щоб аплодувати - за відкриття нового штаму на початку цього місяця.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що новий варіант викликає занепокоєння, оскільки ранні дані свідчать про більш високий ризик повторного зараження.

Однак ВООЗ застерігає країни не поспішати запроваджувати обмеження на поїздки і стверджує, що треба застосовувати "науковий підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків".

На додаток до заборони на в'їзд для неізраїльтян, країна також запровадить обов'язковий триденний карантин для всіх щеплених громадян Ізраїлю і семиденний карантин для тих, хто не був вакцинований.

Кабінет міністрів також дозволив Службі безпеки Ізраїлю стежити за пацієнтами з підтвердженим коронавірусом.

У своїй заяві прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що для цього використовуватимуть технологію відстеження телефонів.

Раніше в суботу влада Ізраїлю внесла 50 африканських країн до так званого "червоного" списку.

Усі громадяни Ізраїлю, які повертаються з цих країн, повинні проходити карантин у затверджених урядом готелях та робити тести на Covid.

У п'ятницю ввели заборону на в'їзд до Ізраїлю іноземців з більшості африканських країн.

За даними американського університету Джона Гопкінса, Ізраїль підтвердив понад 1,3 мільйона випадків зараження Covid з початку пандемії та понад 8100 смертей.

Що відбувається у світі:

Б ританія оголосила, що запровадить обов'язкові ПЛР-тести для всіх, хто в'їжджає в країну, і всі контактні особи людей, у яких підтвердять новий штам, будуть змушені самоізолюватися.

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Після екстреної зустрічі в п'ятницю ВООЗ заявила, що перший відомий підтверджений випадок інфікування новим варіантом зафіксували 9 листопада, й у ньому була "велика кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння".

У ВООЗ заявили, що знадобиться кілька тижнів, щоб оцінити вплив нового варіанту, й наразі вчені намагаються з'ясувати, наскільки швидко він передається.

Голова Південно-Африканської медичної асоціації розповів ВВС, що випадки, виявлені наразі в Південній Африці, де лише близько 24% населення повністю вакциновано, не були важкими, але сказав, що вивчення цього варіанту все ще перебуває на дуже ранній стадії.