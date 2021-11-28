Чому американські військові знову повірили в НЛО

25 хвилин(и) тому

Автор фото, TOMMASO BODDI/WIREIMAGE

Пентагон вирішив знову зайнятися дослідженням феномену НЛО і створив для цього особливий слідчий відділ. Відповідний наказ підписала заступник міністра оборони США Кетлін Гікс.

Цей наказ з'явився п'ять місяців після того, як автори секретного звіту американської розвідки не змогли зробити однозначного висновку щодо можливості існування інопланетних НЛО.

Їм вдалося дати правдоподібне пояснення більшості із приблизно 120 випадків появи таких об'єктів за останні 20 років. Водночас інші феномени, зокрема ті, котрі зафіксували військові льотчики поблизу полігонів, залишили питання відкритим, пояснює науковий кореспондент ВВС Леонід Лунєв.

Так, ще минулого року Пентагон опублікував зняте пілотами морської авіації і досі не пояснене відео, на якому видно об'єкти, що рухаються з неймовірною швидкістю, а потім незбагненним чином зникають.

Новий відділ насамперед і займатиметься розслідуванням інцидентів у тих зонах, у яких польоти суворо контрольовані або зовсім заборонені. Це зроблено з міркувань державної безпеки чи військової таємниці.

Річ у тім, що військові підозрюють, що справа може бути зовсім не в інопланетних шпигунах, а у цілком земних противниках, які розробили або отримали технології, невідомі американцям.

Справді, у червні цього року Китай випробував гіперзвуковий апарат, здатний запускати ракети на швидкості, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Це навело Вашингтон на думку, що у Пекіна з'явилися технології, які в США ще не встигли розробити.

Недарма у заяві Пентагону йдеться, що "вторгнення будь-яких летючих об'єктів у заборонені для польотів зони США загрожує не тільки безпеці польотів, а й національній безпеці", а тому міноборони "дуже серйозно ставиться до вторгнення будь-яких летючих об'єктів й ретельно розслідує кожен такий випадок".

Новий відділ називатиметься AOIMSG, що розшифровується як Група з ідентифікації та синхронізації відстеження летючих об'єктів. За діяльністю відділу стежитиме група експертів, зокрема військових та розвідників.

Звіт Пентагону

Раніше цього року Міноборони США опублікувало три розсекречені відео "непізнаних повітряних явищ", які раніше вже були "злиті" журналістам, як "відео по НЛО".

Автор фото, ВВС

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Перше відео було зняте у 2004 році й опубліковане New York Times у 2007 році.

На ньому два пілоти винищувача Військово-морських сил США зафільмували об'єкт, який летів над поверхнею Тихого океану за 160 км від берега.

Два інших відео відзняті у 2015 році й оприлюднені у 2017 році. На них видно літаючі об'єкти, один з яких обертається.

Також чути слова пілота: "Подивись на це, чувак! Воно крутиться!"

Льотчики припускали, що це могли бути дрони.

У Пентагоні відзначили, що ці відео не розкривають якісь принципово важливі військові об'єкти чи системи та не впливають на розслідування порушень повітряного простору "непізнаними повітряними явищами".