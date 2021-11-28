Помер Олександр Градський. Піонер року, який вважав українську музику російською

1 година тому

Автор фото, SERGEY BOBYLEV/TASS

Російський співак і композитор, один із засновників російського року Олександр Градський помер у віці 72 років.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Градський потрапив до лікарні у Москві з підозрою на інсульт і перебував у реанімації. Також повідомлялося, що його здоров'я різко погіршилося після того, як він перехворів коронавірусом у вересні.

Градський народився 3 листопада 1949 року у Челябінській області. Займатися рок-музикою він почав ще у шкільні роки - у 1960-х роках заснував самодіяльні рок-гурти "Слов'яни" та "Скоморохи".

Популярність йому принесла музика, яку він написав до фільму Андрія Кончаловського "Романс про закоханих" (1874 рік).

Автор фото, NIKOLAY MALYSHEV/TASS Підпис до фото, У доробку Олександра Градського - близько 40 альбомів

У 1976 році Градський вперше виконав пісню "Как молоды мы были", написану Олександрою Пахмутовою та Миколою Добронравовим. Композиція у його виконанні отримала приз фестивалю "Пісня-77" та стала однією з найпопулярніших пісень у його виконанні.

Градський також відомий як організатор перших радянських рок-фестивалів.

Олександр Градський володів власним музичним театром "Градський Хол", який працює у Москві з 2014 року.

У 1990-ті роки Градський отримав звання народного артиста Росії.

Градський і Україна

Водночас Олександр Градський вважав українську музику російською

"Українська музика - це російська музика за своєю суттю. Пісні дивовижні, мова фантастичної краси, але тематика приблизно та сама. Майже скрізь "чорні брови, карі очі" чи пейзажна лірика", - зазначав Гарадський в інтерв'ю виданню "Вечерняя Москва" у 2019 році.

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Градський запевняв, що українська музична історія - це південноросійський діалект, "південні русичі".

"Ніколи не варто забувати про те, що так сталося, що вони створили свій власний проєкт, державний. Ось вони його так бачать. Я би ставився до цього з повагою", - говорив співак.

Композитор також скаржився, що іноді так траплялося, що російська культура "обезводнювалася" через те, що у ній не вистарчало українців та "малоросійських людей".

"Якщо люди, які живуть на українській землі, не дуже уважно ставляться до російської мови, то вони не мають виходу через російську мову до світової культури", - запевняв Градський.

На уточнювальне запитання журналіста, чи знає він український гурт KAZKA, пісні якого стали популярними на весь світ, композитор відповів заперечно.

При цьому Олександр Градський підтримав бажання України "обирати свій шлях" вільно.