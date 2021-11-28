Без бюрократії папірців. З 1 грудня місце проживання можна буде змінити онлайн

13 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Учасниця акції за скасування прописки

З 1 грудня на порталі "Дія" у тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України. Це анонсував керівник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі "Дія". Реєстрація тут", - написав він у Telegram.

Послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців, повідомив міністр.

Міністерство цифрової трансформації запустило послугу зміни місця проживання онлайн у семи містах пів року тому. Нею вже могли скористатися мешканці Києва, Харкова, Маріуполя, Вінниці, Луцька, Кривого Рогу та Рівного.

Зараз цю послугу хочуть зробити доступною в "Дії" по всій Україні.

Мінцифри повністю трансформує послугу, прибираючи бюрократію.

"Більше не потрібно буде їхати, приміром, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися", - зазначив Федоров.

Міністр додав, що "чоловікам не доведеться ходити у військкомат, щоб знятися або стати на облік".

Як працюватиме електронна реєстрація

Відтепер у додатку або на порталі "Дія" можна буде вказати адресу, за якою фактично проживає особа, та отримати підтвердження від власника житла.

Штампи в паспорті та виписки з ID-картки про реєстрацію місця проживання не будуть потрібні.

Водночас зареєструвати місце проживання можна буде також надалі і в центрах надання послуг.

Автор фото, ДІЯ Підпис до фото, Скріншот майбутньої послуги у "Дія"

У Мінцифри кажуть, що зміна місця реєстрації - одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг.

Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі, зазначили у відомстві.

Законодавча база

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5 листопада Верховна Рада прийняла закон №5463, який передбачає запровадження декларування та реєстрації місця проживання в електронній формі.

Закон визначає можливість отримання послуг у електронній формі, перелік усіх необхідних документів, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, та забороняє вимагати для декларування або реєстрації місця проживання інших, ніж передбачених цим законом, документів.

Також тепер власник житла має право без рішення суду скасувати задеклароване/зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому належить за підстав, зазначених у законі.

За законом, реєстри територіальних громад тепер функціонуватимуть виключно у електронній формі. Обмін інформацією між ними та з державними реєстрами відбуватиметься в автоматичному режимі без залучення особи і без паперових документів.

Закон також розширює способи звернення за послугами. Змінити місце проживання можна буде відвідавши орган реєстрації або ЦНАП, а також замовивши таку послугу онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.