Швейцарці на референдумі підтримали обмеження для невакцинованих і ковід-сертифікати
Швейцарські виборці підтримали заходи уряду щодо боротьби з коронавірусом. Такою є попередня інформація після закінчення референдуму у неділю.
Понад 60% швейцарців висловилися проти заходів щодо зняття деяких обмежень, зокрема і ковід-сертифікатів, повідомляють швейцарські ЗМІ.
Референдум відбувся після того, як організатори заявили, що сертифікат про вакцинацію є непотрібним обмеженням свобод.
Швейцарія має один із найнижчих показників вакцинації в Західній Європі. В країні повністю вакциновано лише майже дві третини населення.
Захворюваність у Швейцарії зростає в геометричній прогресії, кількість випадків Covid-19 збільшується на 40-50% щотижня.
З початку пандемії швейцарський уряд намагався балансувати, запроваджуючи заходи для контролю поширення коронавірусу з одного боку, і залишаючись вірним швейцарській системі прямої демократії, у якій уряд має мало формальних повноважень, а останнє слово залишається за громадянами.
Карантини у Швейцарії ніколи не були такими строгими, як у її сусідів. Людям дозволяли виходити на вулицю займатися спортом, коли вони хотіли, а школи закривалися лише на кілька тижнів.
Водночас влітку, коли кількість нових випадків зараження суттєво зменшилася, в країні запровадили ковід-сертифікат, який підтверджував вакцинацію, негативний ПЛР тест чи тест на антитіла.
У вересні лише з цими документами можна було зайти до барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, відвідати спортивні заходи та очних занять в університеті.
Але не всі погоджуються з такими заходами.
Вакцинація у Швейцарії вже давно є чутливим питанням, особливо в німецькомовній частині країни. Віра в те, що природний імунітет найкращий захист, спричинила зменшення кількості щеплень проти кору у дітей, що, своєю чергою, викликало сплеск випадків захворювання на кір у Європі.
Тим часом у альпійських громадах історична гордість за власну незалежність означає опір уряду, який видає накази.
І ось, коли ввели сертифікат, а ПЛР тести перестали бути безкоштовними, життя невакцинованих стало важким, і навіть вийти за пивом раптом стало дорого.
Уряд сподівався, що ці заходи спонукатимуть людей робити щеплення. Натомість багато хто вийшов на вулиці, а інші зібрали достатньо підписів, щоби оскаржити ковід-сертифікати на недільному референдумі.
Тижнями у Швейцарії тривали демонстрації. На деяких акціях поліція застосувала водомети та гумові кулі проти протестувальників, які намагалися штурмувати парламент.
Мітинг в Берні зібрав тисячі людей, у тому числі приїхав відомий антиваксер Роберт Кеннеді-молодший, який назвав Швейцарію останньою великою надією Європи проти "темних сил", які змушують людей робити щеплення, впроваджуючи таким чином через ковід-сертифікат систему масового спостереження.
Готуйте лікарні
Уряд не хотів вводити будь-які нові обмеження напередодні вирішального голосування в неділю, побоюючись посилення спротиву.
Дослідники твердять, що Швейцарія потребує заходів з контролю за інфекцією. Скасування ковід-сертифіката, на їхню думку, може бути величезним ризиком.
У міру збільшення кількості випадків, уряд порадив лікарням збільшити свої можливості для інтенсивної терапії. Це викликало гіркий сміх у швейцарських медсестер, які зазначають, що додаткові ліжка не допоможуть, коли на них не вистачає персоналу, щоб доглядати за пацієнтами.
За оцінками, з початку пандемії 10% швейцарських медсестер пішли з професії.
Але вони зібрали підписи для проведення загальнонаціонального референдуму з вимогою збільшення виплат та кращих умов праці.
У неділю швейцарські виборці підтримали їх.
Але гнів, страх і соціальний поділ, породжений пандемією, не можна вирішити на референдумі, тому протести, безсумнівно, триватимуть у Швейцарії та по всій Європі.