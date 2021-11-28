Швейцарці на референдумі підтримали обмеження для невакцинованих і ковід-сертифікати

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Противники вакцинації вийшли на протест після референдуму

Швейцарські виборці підтримали заходи уряду щодо боротьби з коронавірусом. Такою є попередня інформація після закінчення референдуму у неділю.

Понад 60% швейцарців висловилися проти заходів щодо зняття деяких обмежень, зокрема і ковід-сертифікатів, повідомляють швейцарські ЗМІ.

Референдум відбувся після того, як організатори заявили, що сертифікат про вакцинацію є непотрібним обмеженням свобод.

Швейцарія має один із найнижчих показників вакцинації в Західній Європі. В країні повністю вакциновано лише майже дві третини населення.

Захворюваність у Швейцарії зростає в геометричній прогресії, кількість випадків Covid-19 збільшується на 40-50% щотижня.

З початку пандемії швейцарський уряд намагався балансувати, запроваджуючи заходи для контролю поширення коронавірусу з одного боку, і залишаючись вірним швейцарській системі прямої демократії, у якій уряд має мало формальних повноважень, а останнє слово залишається за громадянами.

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Карантини у Швейцарії ніколи не були такими строгими, як у її сусідів. Людям дозволяли виходити на вулицю займатися спортом, коли вони хотіли, а школи закривалися лише на кілька тижнів.

Водночас влітку, коли кількість нових випадків зараження суттєво зменшилася, в країні запровадили ковід-сертифікат, який підтверджував вакцинацію, негативний ПЛР тест чи тест на антитіла.

У вересні лише з цими документами можна було зайти до барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, відвідати спортивні заходи та очних занять в університеті.

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Але не всі погоджуються з такими заходами.

Вакцинація у Швейцарії вже давно є чутливим питанням, особливо в німецькомовній частині країни. Віра в те, що природний імунітет найкращий захист, спричинила зменшення кількості щеплень проти кору у дітей, що, своєю чергою, викликало сплеск випадків захворювання на кір у Європі.

Тим часом у альпійських громадах історична гордість за власну незалежність означає опір уряду, який видає накази.

І ось, коли ввели сертифікат, а ПЛР тести перестали бути безкоштовними, життя невакцинованих стало важким, і навіть вийти за пивом раптом стало дорого.

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Уряд сподівався, що ці заходи спонукатимуть людей робити щеплення. Натомість багато хто вийшов на вулиці, а інші зібрали достатньо підписів, щоби оскаржити ковід-сертифікати на недільному референдумі.

Тижнями у Швейцарії тривали демонстрації. На деяких акціях поліція застосувала водомети та гумові кулі проти протестувальників, які намагалися штурмувати парламент.

Мітинг в Берні зібрав тисячі людей, у тому числі приїхав відомий антиваксер Роберт Кеннеді-молодший, який назвав Швейцарію останньою великою надією Європи проти "темних сил", які змушують людей робити щеплення, впроваджуючи таким чином через ковід-сертифікат систему масового спостереження.

Готуйте лікарні

Уряд не хотів вводити будь-які нові обмеження напередодні вирішального голосування в неділю, побоюючись посилення спротиву.

Дослідники твердять, що Швейцарія потребує заходів з контролю за інфекцією. Скасування ковід-сертифіката, на їхню думку, може бути величезним ризиком.

У міру збільшення кількості випадків, уряд порадив лікарням збільшити свої можливості для інтенсивної терапії. Це викликало гіркий сміх у швейцарських медсестер, які зазначають, що додаткові ліжка не допоможуть, коли на них не вистачає персоналу, щоб доглядати за пацієнтами.

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За оцінками, з початку пандемії 10% швейцарських медсестер пішли з професії.

Але вони зібрали підписи для проведення загальнонаціонального референдуму з вимогою збільшення виплат та кращих умов праці.

У неділю швейцарські виборці підтримали їх.

Але гнів, страх і соціальний поділ, породжений пандемією, не можна вирішити на референдумі, тому протести, безсумнівно, триватимуть у Швейцарії та по всій Європі.