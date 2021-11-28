Шість міфів про динозаврів, які досі вводять нас в оману

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Учені скаржаться, що розвінчувати міфи про динозаврів складно через те, як їх зображують у маскульті

З позаминулого століття, коли викопні рештки динозаврів вперше описали в науковій літературі, ми дізналися про них багато. Але у широкого загалу уявлення про них ґрунтуються в основному на стереотипах масової культури - таких, як, наприклад, знаменитий "Парк Юрського періоду".

Палеонтологи десятиліттями намагаються розвіяти міфи про найдавніших мешканців Землі, які продовжують вводити в оману громадськість, і уточнити або навіть цілковито переглянути своє попереднє ставлення до них водночас.

Ось деякі з популярних, але не цілком вірних, застарілих або помилкових уявлень.

Динозаври вимерли після зіткнення Землі з астероїдом

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Удар астероїда, за нинішніми уявленнями, став початком кінця ери динозаврів

Справді, приблизно 66 мільйонів років тому для динозаврів настав чорний день: астероїд діаметром приблизно 10-15 км врізався в Землю, залишивши величезний кратер на місці сучасної Мексиканської затоки та породивши ефект "ядерної зими".

За оцінками вчених, через зміну клімату і скорочення кормової бази в наступні тисячоліття поступово вимерли до 75% тварин, що мешкали на планеті. Зокрема, не зуміли адаптуватися до нових реалій, майже всі чотирилапі вагою понад 25 кг. Але деякі динозаври все ж таки вціліли.

Як розповів ВВС палеонтолог із Лондонського музею природознавства Пол Баррет, це були порівняно дрібні істоти, вкриті пір'ям, чиїх нащадків можна побачити й сьогодні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Летючі динозаври, які згодом перетворилися на птахів, пережили нищівний удар астероїда, який спустошив Землю близько 66 млн років тому

"Птахи належать до того ж класу фауни, - розповів учений. - Вони - сучасні динозаври".

"З огляду на кількість видів птахів, динозаврів на Землі сьогодні більше, ніж 66 мільйонів років тому", - додав він.

Від тиранозавра можна було врятуватися, завмерши

Двоногий Tyrannosaurus Rex або "ящір-тиран", заввишки 10-13 метрів і вагою 8-9 тонн, - найбільший в історії сухопутний хижак.

Він став незвичайно популярним після виходу на екран в 1993 році першої серії франшизи про "Юрський парк", в якій тероризує людей, що там опинилися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Малоймовірно, але якщо все ж вам зустрінеться з живий Ті-рекс, пам'ятайте, що він здатен вас розгледіти

У фільмі тиранозавра зобразили слабозорим чудовиськом, здатним розпізнавати здобич лише за рухом.

Це характерно для деяких видів земноводних, але не стосується тиранозаврів, зазначає професор Баррет.

"Динозаври мали гострий зір, - розповів він. - За дослідженням, опублікованим 15 років тому, тиранозавр взагалі мав найкращий зір з усіх істот, що жили на Землі. Не могло бути нічого дурнішого, ніж завмерти при зустрічі з ним".

Тиранозавр міг обігнати автомобіль

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тиранозавр умів бігати, хоч і не так швидко, як показують у кіно

У сцені з фільму "Парк Юрського періоду" тиранозавр наздоганяє екскурсійний джип і ламає передній зуб.

За колишніми розрахунками вчених, тиранозаври в кидку за здобиччю справді могли розганятися до 50 км/год. Однак сучасніші та просунутіші експерименти на комп'ютерних моделях показали, що ці багатотонні чудовиська бігали у помірнішому темпі - приблизно 20-30 км/год. Тобто змагатися на швидкість з автомобілем були, швидше за все, нездатні.

До того ж, як нагадує хранитель Музею національної історії імені Пібоді при Єльському університеті доктор Маріанна ді Джакомо, є суттєва різниця між максимальною швидкістю в короткому кидку і тією, з якою жива істота може комфортно для себе рухатися якомога довше.

"Марафонці бігають повільніше спринтерів, а спринтерські дистанції не бувають довгими, - каже вона. - Може, тиранозавр і міг розвинути велику швидкість на короткому відрізку, але змагатися з автомобілем йому було явно не до снаги".

Динозаврів можна клонувати

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Є кілька серйозних перешкод, які не дозволяють нам клонувати динозаврів на практиці

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Динозаври зникли за мільйони років до появи перших людей, і навряд чи ми зможемо побачити їх живцем у найближчому майбутньому, хоча саме ця ідея лежить в основі відомого фільму та однойменної книги Майкла Крайтона, яка лягла в його основу.

Головна причина у тому, що ДНК не зберігається так довго.

"Найдавніші зразки ДНК, виявили у викопних рештках, налічують близько двох мільйонів років, та й ті є лише фрагментами, що належали бактеріям, грибкам тощо", - пояснює професор Баррет. Найдавнішим зразкам ДНК тварин не більше 50 тисяч років.

"За цими тимчасовими рамками ми не маємо ДНК вимерлих тварин і рослин, тому щодо динозаврів я налаштований дуже скептично", - підсумовує він.

Доктор ді Джакомо погоджується з цією думкою, вказуючи, що навіть великий прорив у вивченні генетики динозаврів ще не гарантує успішного практичного застосування.

"Клонування видів, чиє існування відокремлено від нас геологічними епохами, - неймовірно складне завдання. Занадто багато невідомих", - каже вона.

Є й етичні моменти, зауважує ді Джакомо.

"Фільми про Юрський парк якраз демонструють, що робити цього не слід. Увага їх творців цілком сконцентрована на небезпеках та негативних наслідках для людей. Але було б не менш жорстоко і щодо динозаврів - перенести їх у світ, до якого вони абсолютно не пристосовані ".

Динозаври мали недорозвинений мозок

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вважається, що невеликі м'ясоїдні динозаври, наприклад троодон, були досить кмітливими

Сучасні технології дали багато нової інформації про те, як динозаври жили та поводилися, каже доктор ді Джакомо.

"Не всі динозаври були надзвичайно тямущими, і не всі - недоумками. Вони були кмітливими рівно настільки, наскільки вимагали життєві умови", - зазначає вона.

Професор Баррет вважає, що багато динозаврів були досить розумними, особливо невеликі хижаки.

"Деякі з них полювали ночами, щоб уникнути конкуренції з сильнішими суперниками, - каже він. - Щоби пристосуватися, був потрібний достатній обсяг мозку для обробки інформації плюс хороший слух, зір і нюх".

Динозаври були поганими батьками

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майазавр отримав таке ім'я завдяки інформації про те, що володів батьківськими навиками

Понад 100 років вважалося, що динозаври були безжальними байдужими одинаками й не дбали про своє потомство. Але в 1970-80-х роках були отримані дані про їх складнішу соціальну поведінку.

Вид травоїдних динозаврів, що жив близько 77 мільйонів років тому, отримав від дослідників ім'я майазавр (від давньогрецького та латинського слів, що означають "хороша мати" та "ящір").

Нещодавнє дослідження, опубліковане у жовтні минулого року у журналі Scientific Reports, йде ще далі. У ньому йдеться, що 193 мільйони років тому динозаври утворювали стада і дбали про дитинчат.

"Більше дізнавшись про динозаврів, ми тепер розуміємо, що у низці випадків вони були добрими батьками, - каже професор Баррет. - Хоча, звичайно, не всі".

Доктор ді Джакомо також повідомляє, що динозаври були здатні доглядати своє потомство.

"Декому з них, зокрема, хижим алозаврам, було знайоме батьківське почуття, - каже вона. - А самка динозавра виду Citipati osmolskae отримала прізвисько "Велика мама", тому що, судячи з розташування викопних решток, сиділа на яйцях".