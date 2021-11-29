Бутусов проти ДБР. Деталі справи журналіста, який бажав "дати по морді" Зеленському

14 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу через публікацію журналістом видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим у соцмережі відео пострілу з гаубиці.

Журналісти та політики вже встигли написати вал критики щодо влади за наступ на свободу слова і опозицію, проте частина експертів та військових критикують і вчинок пана Бутусова через можливу шкоду для армії.

Розв'язання війни?

"Оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну", - йдеться в повідомленні ДБР.

Обставини публікації та фільмування відео перевірятимуть за ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю) та ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

"Кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є з'ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї", - пізніше пояснили в ДБР.

Бутусов, який у п'ятницю мав перепалку з Зеленським під час пресконференції, опублікував відео стрільби з 152 мм гаубиці Д-20 на свої сторінці у соцмережі у суботу 27 листопада.

Це відео він приурочив до роковин трагедії Голодомору.

Журналіст пояснив, що його зафільмували на навчанні військових.

"Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Тобто Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни - це я все почав?" - прокоментував Бутусов у Facebook порушення справи.

На підтримку Бутусова у цій ситуації виступили ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков та деякі журналісти.

Хоча багато військових та волонтерів засудили публікацію відео пострілу з артилерії цивільним журналістом.

Як розвивався конфлікт

26 листопада на пресконференції Володимира Зеленського сталася перепалка між президентом та редактором Цензор.нет.

Автор фото, Getty Images

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Зеленський заявив, що раніше Бутусов працював на Ігоря Коломойського, і образився, бо не отримав посади в Міністерстві оборони.

Він також засудив Бутусова через публікацію наприкінці жовтня інформації про використання ЗСУ "Байрактара" для відповіді бойовикам на Донбасі.

"Ви - перша людина, яка показала інформацію про відповідь нашого українського дрона по незаконних формуваннях окупованого Донбасу... На вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами", - пояснив Зеленський.

Натомість Бутусов заявив, що Зеленському має бути соромно і звинуватив його оточення у провалі операції з вивезенням вагнерівців. Його видання протягом останнього року регулярно інформувало своїх читачів про "Вагнергейт" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Бутусов напряму звинуватив Зеленського у брехні.

"Я дуже прошу, щоб ваші фантазії, які ви поширюєте на всю країну, ви хоча б раз розповіли на допиті у слідчого, тому що керівництво державою під час війни - це не "Квартал" [комік-студія "Квартал 95", у якій до обрання президентом працював Зеленський - Ред.], і вам необхідно це вивчити", - сказав редактор Цензор.нет.

Після виходу з приміщення редактор Цензор.нет заявив, що хотів "дати по морді" президенту.

"Чесно кажучи, ви знаєте, якщо б не повага до держави і до статусу президента України як верховного головнокомандувача, єдиною відповіддю Зеленському, це треба було встати і дати йому по морді", - зазначив він.

На думку редактора "Цензор.нет", президент поводив себе як "людина без моралі і совісті, яка кидається словами через статус".

Бутусов також обурився звинуваченням з боку Зеленського у причетності до смертей українських військових через оприлюднення інформації про застосування "Байрактар".

Він пояснив, що відео з використанням "Байрактарів" йому передали військові, які пишалися використанням нової зброї.

27 листопада Юрій Бутусов опублікував у Facebook відео стрільби з гаубиці. У своєму дописі він зазначив, що може бути причетний "виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу".

І знову заявив, що у владі є "російська агентура", яка намагається "злити" Донбас.

Він також повідомив, що відео зняли давно на тренуванні підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

"Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз перебуваю у Києві", - переконує Бутусов.

28 листопада публікацію відео засудило в офіційній заяві міноборони. Там пояснили, що Росія отримала чудовий привід для провокацій і вже почала використовувати відеозапис Бутусова для пропаганди.

"Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах", - йдеться в заяві.

У міноборони вважають, що ця публікація підвищує небезпеку посилення обстрілів позицій українських військових.

"Російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів", - пояснюють у міністерстві.

Реакція на звинувачення

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков засудив відкриття кримінальної справи проти Бутусова.

Автор фото, УНІАН

"Порушення ДБР справи щодо Юрія Бутусова - це ідіотизм і ще один публічний акт виборчого правосуддя проти інакодумця, який критикує владу. Недільні квапи-підлабузники демонструють мстивість скривдженої влади. І не має значення від самого президента йде команда чи його посіпак", - написав Аваков у Facebook.

Головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко також висловив свою підтримку Юрію Бутусову.

"Це дуже схоже на спробу "помацати" рубікон, переходження якого є очевидною загрозою для всіх. Те, що відбувається, - адський сором, який не завершиться нічим, але серйозно зашкодить державі", - написав він у Facebook.

Десятки редакторів та журналістів підтримали Бутусова, хоча була і критика його дій.

Водночас політичиний екперт видання "Слово і діло" Валентин Гладких засудив поведінку Бутусова.

"На жаль, крім "корисних ідіотів" мають місце й інші категорії, які здається цілком свідомо роблять все, аби нашкодити інтересам України, загортаючи це у "пафосно патріотичну обгортку". Боюся, що "героїчне відео" "творця вагнергейту" саме з цього розряду", - пише він у Facebook.

На його думку, йдеться про свідому провокацію, яка "гарантовано буде використана нашими ворогами для дискредитації нашої держави".

"Чи не завелика плата за бажання когось "покрасуватися" у героїчному антуражі та повправлятися у написанні пафосно патріотичних постів?" - зазначає Гладких.

А волонтер Роман Донік зауважив, що таке відео спричинить величезні проблеми військовим, які пустили Бутусова до пострілу.