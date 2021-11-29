Омікрон поширюється: країни закривають кордони, Південна Африка протестує

12 хвилин(и) тому

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Через поширення нового штаму коронавірусу омікрон дедалі більше країн закривають кордони або запроваджують нові обмеження. Водночас Південно-Африканська Республіка, де вперше виявили штам, протестує проти запроваджених десятками країн обмежень на в'їзд її громадян.

В Україні поки що не виявили жодного хворого зі штамом омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Поки що також не запроваджували жодних обмежень для мандрівників із країн Африки, але МЗС сьогодні рекомендувало українцям утриматися від поїздок до ПАР та ще 6 країн Південної Африки - Намібії, Ботсвани, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Зімбабве.

"Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають... бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України", - йдеться в заяві МЗС.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що омікрон становить "дуже високий" ризик у всьому світі і може призвести до тяжких наслідків у деяких регіонах.

"Якщо через омікрон відбудеться ще один значний сплеск Covid-19, наслідки можуть бути серйозними", - йдеться в технічній доповіді, у якій водночас наголошують, що "наразі не повідомлялося про смерть, пов'язану з варіантом омікрон".

Доповідь підтвердила попередні повідомлення про те, що цей варіант має безпрецедентну кількість мутацій "шипів" коронавірусу, але наслідки цих мутацій поки що невідомі.

У ВООЗ заявили, що очікують додаткові дані протягом найближчих тижнів, і закликали країни-члени переконатися, що вони можуть надавати медичні послуги, навіть якщо кількість випадків почне зростати.

Як реагують різні країни

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Японія та Ізраїль заборонили в'їзд в країну для іноземців.

У Японії заборона діятиме з вівторка щодо туристів, іноземних студентів та тих, хто подорожує з бізнес-метою, але вона не стосуватиметься тих іноземців, які мають право на проживання в країні, або тих, хто має "візу подружжя" або робочу візу.

Австралія відклала заплановане відкриття кордонів з 1 грудня на 15 грудня.

Це рішення може зачепити 200 тисяч студентів-іноземців та "кваліфікованих робітників", яким мали дозволити в'їзд.

Британія внесла вже десять країн Південної Африки у так званий "червоний список": іноземцям із цих країн в'їзд заборонено, а громадяни Британії та Ірландії та постійні жителі Британії, які прилітають з цього регіону, мають відбути дорогий десятиденний карантин у готелі.Англія також повернула обов'язкові ПЛР-тести для всіх, хто в'їжджає до країни. Нещодавно для повністю вакцинованих їх замінили на дешевші експрес-тести.Крім того, в неділю міністр охорони здоров'я Саджид Джавід оголосив, що Англія слідом за іншими частинами Сполученого Королівства повертає обов'язкове носіння масок у магазинах та на транспорті з вівторка.Про ці обмеження у суботу говорив і прем'єр-міністр Борис Джонсон."Нам потрібно уповільнити поширення цього нового варіанту в Британії, тому що заходи на кордоні можуть лише мінімізувати і затримати його появу, але не запобігти їй", - сказав Джонсон.Загалом у Британії виявили дев'ять людей, заражених штамом омікрон, шестеро з них - у Шотландії.

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Нідерланди дещо посилили коронавірусні обмеження, запроваджені раніше у листопаді.

У наступні три тижні кафе, барам, ресторанам, музеям, кінотеатрам, а також спортивним об'єктам наказали закриватися о п'ятій вечора. Вечірні тренування та матчі у професійному спорті, однак, дозволені.

Продовольчі магазини та аптеки мають бути закриті з восьмої вечора до п'ятої ранку.

Громадянам дозволили приймати у себе вдома не більше чотирьох гостей віком від 13 років.

Уряд знову рекомендує працювати з дому. Дитячі садки, школи та університети залишаються відкритими.

Ці обмеження не пов'язані безпосередньо з новим штамом - поки що Нідерландам вистачає і старих випадків. У п'ятницю в 17-мільйонній країні виявили 22 тисячі нових хворих, лікарні вже перевантажені, і уряд запроваджує обмеження, щоб уникнути колапсу системи охорони здоров'я.

Проте повернення обмежень спровокувало великі протести із заворушеннями та зіткненнями з поліцією.

Що стосується безпосередньо омікрона, то його виявили у 13 пасажирів двох рейсів, які прилетіли до Голландії з ПАР. Усього з цих двох рейсів на карантин відправили 61 людину з позитивним результатом аналізу. Їх ізолювали у готелі поблизу аеропорту Схіпхол та продовжили з'ясовувати, у кого який штам.

ПАР засуджує закриття кордонів

За останні три дні низка країн запровадили обмеження щодо ПАР та інших країн Південної Африки, де вперше виявили штам омікрон.

США, Євросоюз та Канада заборонили в'їзд іноземцям з країн Південної Африки

Австралія у суботу не лише заборонила в'їзд іноземців із Південної Африки, а й взагалі на два тижні скасувала авіарейси із країн регіону

Японія з суботи запровадила десятиденний карантин з чотирма тестами для людей, які прибувають з Південної Африки

Індія запровадила посилену перевірку тих, хто прибуває з ПАР, Ботсвани, а також з Гонконгу

Президент ПАР Сиріл Рамафоса різко засудив заборону на в'їзд із ПАР та сусідніх із нею країн.

"Єдине, що ця заборона принесе, це подальша руйнація економіки в країнах, яких вона торкнулася", - сказав Рамафоса.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Сиріл Рамафоса закликав скасувати обмеження щодо африканців, його підтримала ВООЗ

Президент підкреслив, що наукового обґрунтування такої заборони немає і зупинити поширення нового штаму вона не зможе.

Рамафоса назвав обмеження дискримінацією проти африканських країн і закликав держави, які наклали заборону на в'їзд із них, негайно її скасувати.

Всесвітня організація охорони здоров'я також засудила заборони на в'їзд із ПАР та сусідніх африканських країн.

"Обмеження на подорожі можуть відіграти незначну роль у скороченні поширення Covid-19, але на житті людей вони позначаться найважче", - заявила у неділю докторка Матшідісо Моеті, директор Регіонального бюро ВООЗ для країн Африки.

Замість обмежень на кордонах Моеті закликала держави дотримуватися науково перевірених міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ, визнаних 190 країнами світу.

Раніше в суботу міністерство закордонних справ ПАР заявило, що країну треба похвалити за швидке виявлення нового штаму коронавірусу, а її натомість карають.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Табло аеропорту в Йоханнесбурзі

"Чудовим науковим досягненням потрібно аплодувати, а не карати за них. Цими заборонами Південну Африку нібито карають за її поступ у розшифровці геному та здатність швидко виявляти нові варіанти", - йдеться у заяві.

Представник Африканського союзу у розмові з BBC звинуватив у появі нового штаму багаті країни.

На думку співголови комісії Африканського союзу з вакцинації Айоаде Алакіджі, новий штам - результат того, що багаті країни накопичують у себе величезні запаси вакцин замість того, щоб терміново поділитися ними.

"Ці закриття кордонів запроваджують з політичних мотивів, а не на основі наукових даних. Це неправильно. Чому ми закриваємо Африку, коли цей вірус знайшли вже на трьох континентах?" - сказав Алакіджа.