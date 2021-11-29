Лукашенко: "Якщо знову розв'яжуть війну на Донбасі, Білорусь осторонь не лишиться"

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо на Донбасі та біля українсько-російського кордону "знову розв'яжуть війну". Про це він сказав на нараді з керівниками силовиків країни, повідомляє інформагентство Белта.

"Якщо вони знову розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь", - так прокоментував Лукашенко політику українського керівництва.

"Вони це розуміють, тож почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча для цього жодних фактів, причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніше, ніж було раніше", - додав він.

Водночас він твердить, що немає жодних даних про підготовку Росією наступу на Україну.

"У мене таких відомостей про запланований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - наголосив Лукашенко.

На його думку, тезу про можливий напад на Україну придумали вороги Росії.

За словами Лукашенка, Україна вже розмістила на кордоні з Білоруссю 8 тисяч військових.

Він не оминув увагою спецоперацію "Полісся", яку прикордонники, армія та Нацгвардія проводять на кордоні з Білоруссю з 24 листопада для запобігання проникненню мігрантів.

"Те, що сьогодні в Україні проводяться ці навчання під кодовою назвою "Полісся", ми те ж це бачимо, тому врахуйте під час доповіді, як ми будемо на це реагувати", - звернувся він до силовиків.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Шикування спільних нарядів поліцейських, прикордонників і нацгвардійців в Овручі під час спецоперації "Полісся"

Керівник Білорусі вважає, що проти країни ведуть гібридну війну, тому силовики мають звертати увагу на процеси в регіоні.

"Незалежно від того, що розгортається у чорноморському басейні, від питань, пов'язаних з Україною, Польщею та країнами Балтії, розглядати ситуацію навколо Білорусі не можна. Ми ланка у цьому ланцюзі", - звернувся він до силовиків.

Водночас Лукашенко запевнив, що Білорусь хоче лишитися мирною країною.

"Ми не брязкаємо зброєю. Ми хоч і не учасники останньої страшної війни, але ми розуміємо, що таке війна. Ми не хочемо ніяких війн, ми не багата країна, нам чужі багатства та чужі території не потрібні. Тому, якщо хтось хоче розмовляти з нами як з мирними людьми - будь ласка", - сказав він.

Обіцянка переступити кордон

У серпні 2021 року Лукашенко обіцяв "переступити кордон" з Україною, щоб зробити Україну українською.

Про це Лукашенко заявив під час пресконференції "Велика розмова" у Мінську через рік після початку протестів у Білорусі, коментуючи репліку журналіста про те, що Лукашенко є іноземним лідером, якого підтримує майже 40% українців.

"Ви дожартуєтеся до того, що я ризикну і переступлю кордон (з Україною, - Ред.) без зброї. І в мене буде не 40% українців (підтримки - Ред.), а мінімум 90%. І ми Україну повернемо… Не для того, щоб захопити, а щоб зробити Україну українською", - сказав Лукашенко.

Загроза через зближення з Росією

Українські військові, з якими спілкувалися BBC News Україна, кажуть, що українська армія наразі не розглядає білоруські збройні сили як "ворога" чи "супротивника".

Проте 1084 кілометри українського кордону з Білоруссю стають все більшою загрозою для України. Але пов'язана вона з фактичним об'єднанням білоруської армії зі збройними силами Російської Федерації, кажуть експерти.

Автор фото, Міноборони Росії

4 листопада Володимир Путін та Олександр Лукашенко підписали нову "Військову доктрину Союзної держави", де вирішили координувати "захист єдиного кордону Союзної держави".

Тобто тепер Мінськ координує з Москвою і "захист" більше тисячі кілометрів кордону з Україною.

Крім того, у Білорусі поступово збільшується російська військова присутність.

Зближення білоруських військових з росіянами підвищує загрозу для України. В українській армії також відзначають стрімку мілітаризацію Білорусі.

Міграційна криза на кордоні

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Окрім того, на кордонах Білорусі з Литвою та Польщею триває міграційна криза, яка викликає занепокоєння в Україні, що і призвело до початку спецоперації "Полісся".

Міграційна криза виникла на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою ще влітку. У листопаді на польсько-білоруському кордоні зібралися близько двох тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки, які мріяли потрапити до ЄС.

Час від часу вони намагались прорватись через кордон, що призводило до жорстких зіткнень.

За час кризи кілька мігрантів на кордоні померли. Через випадковий постріл також загинув польський військовий.

Країни Заходу звинувачують Білорусь у навмисній організації кризи з мігрантами - на їхню думку, так Мінськ мститься Євросоюзу за санкції та жорстку критику після президентських виборів 2020 року, які Захід вважає сфальсифікованими.

Влада Білорусі вважає, що в кризі винні країни ЄС, які відмовляються приймати мігрантів.