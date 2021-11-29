Ердоган готовий стати посередником між Україною і Росією

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Туреччина готова бути посередником у конфлікті Росії та України. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Туркменістану, повідомляє турецьке інформагентство Анадолу.

"Наша позиція щодо ситуації в Україні є загальновідомою. Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар", - заявив президент.

"Сподіваємося, що регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами", - додав він.

За словами Ердогана, Туреччина має дружні відносини і з Україною, і з Росією.

Не перша пропозиція

Туреччина офіційно підтримує територіальну цілісність України і намагається захищати права кримських татар в анексованому Росією Криму.

У 2017 році Ердоган виступив посередником у справі звільнення з російського СІЗО двох представників кримськотатарського руху - Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Їхній адвокат Микола Полозов схарактеризував це як результат великої дипломатичної і політичної роботи, одну із провідних ролей в якій зіграв президент Туреччини.

У листопаді 2018 року Туреччина запропонувала свої посередницькі зусилля в розпал кризи у Керченській протоці, де російські військові захопили три судна ВМС України та 24 українських моряків. Втім, тоді посередництва так і не відбулося.

У лютому 2020 року під час візиту до України Ердоган назвав Крим українським.

"Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України разом з Кримом", - сказав Ердоган на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

У відповідь у Кремлі запросили Ердогана відвідати Крим.

Для України Туреччина є важливим партнером в економічній та військово-технічній галузях. З 2018 року в ЗСУ на озброєння поставили турецькі безпілотники "Байрактар", які вперше застосували на Донбасі у жовтні 2021 року.

Автор фото, Офіс президента

Однією з причин відмови від операції з переміщення 33 бойовиків ПВК "Вагнер" у 2020 році Зеленський на пресконференції 26 листопада назвав небажання псувати відносини з Туреччиною, через те, що керівництво ГУР міноборони хотіло використати літак Turkish Airlines.

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"Я сказав (тогочасному очільнику ГУР міноборони Василю Бурбі. - Ред.): я вважаю, що це не наша операція, це була моя відповідь. Вона не продумана докладно, я готовий схвалити будь-яку операцію, навіть цю, якщо докладно прорахують речі, і якщо не постраждають люди. Коли він (Бурба. - Ред.) вийшов, я сказав, що після Америки він хоче мене посварити - не лише мене, а втягнути Україну у величезний скандал з Ердоганом. Ердоган би ніколи нам цього не пробачив... Я б ніколи не в'їхав у цю стіну", - заявив Зеленський.