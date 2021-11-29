"Голодна туса". Соцмережі розлютила вечірка блогерів у День пам'яті Голодомору

1 година тому

Автор фото, Instagram o_zalisko

Соцмережі обурила гучна вечірка з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска, яку він влаштував у Львові 27 листопада, коли в Україні відзначали День пам'яті жертв Голодоморів.

Сама вечірка відбулась у стилі, що передбачає відверті конкурси, еротичні танці від шоу-балету, а численні гості виголошували тости імениннику, стоячи на столах.

Чернівецький блогер Олександр Заліско, за чиїм життям стежать мільйони українців у Instagram, запросив до себе на свято багато інших популярних блогерів, серед яких і мільйонники.

Ті, хто отримав запрошення, називали цю вечірку "тусовкою року" і ділилися враженнями у сторіз. Оскільки сторіз - це відео, які існують лише добу, всі вони вже зникли з Instagram, однак їх встигли заскрінити журналісти.

Розважав гостей стендап-комік та популярний телеведучий Володимир Остапчук. В одній зі своїх сторіз він опублікував фото святкового столу, яке підписав "голодна блогерська туса".

Автор фото, Скриншот інстаграм-сторіз Володимира Остапчука Підпис до фото, Це скрін, який у день вечірки встигли зробити багато журналістів

"Сьогодні головна тусовка року"

Олександр Заліско, чий день народження припадає на 27 листопада, зібрав популярних блогерів у Будинку вчених, архітектурній пам'ятці в центрі Львова.

"Один зі змістів (мова оригіналу - Ред.) мого життя - це туса. Я радий, що ви прийшли на тусу. Мою тусу. І я сподіваюся, що вона справді буде грандіозною", - сказав Заліско у сторіз на початку вечірки.

Журналісти помітили, що на вечірку прийшли багато Instagram-зірок: Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо. У з цих блогерок - від 1 до 2 мільйонів підписників.

"Сьогодні головна тусовка року, - написала Литвин. - Олександр Заліско, обожнюємо твої вечірки!"

Блогерка опублікувала сторіз із конкурсами на святі. На одному з них гостей шмагали батогом.

"Срамота"

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У соцмережах вечірку відразу ж почали критикувати. Ось кілька коментарів із дописів блогерів:

"Жах! Як у день пам'яті жертв Голодомору можна влаштовувати таке "дійство"? - написала користувачка Олеся Данилишин - Невже абсолютно немає людських цінностей".

"Срамота, стид і позор веселитися в таку чорну дату, що ви несете в маси? Від вас такого не очікувала, західно-українські патріоти, хіба так вас виховували ваші батьки та як вони на це дивляться?", - написала інша користувачка, Ірина Дрогомирецька.

Однак більшість із цих коментарів уже не знайти в Instagram, оскільки сторіз - це відео, які існують в Instagram лише добу, а можливість коментувати фото з вечірки запрошені блогери і Заліско закрили.

Деякі користувачі запитували, як сталося так, що в таку жалобну дату стало можливим орендувати зал під день народження.

Українська письменниця та видавець Юлія Сливка помітила, що лідери думок мало згадували про Голодомор у день скорботи, але натомість не посоромились викладати подібний контент.

"Здається, ви не розумієте, про що йдеться, - емоційно відреагувала Сливка. - Ви могли просто не народитись. Не було б розваг! Нас з вами могло не бути".

Було і чимало людей, які підтримували Заліско, вітали його зі святом, та відзначали хорошу організацію вечірки.

"Я не обирав день, коли мені народитись"

Попри гостру реакцію, наступного дня іменник Заліско залишився задоволений вечіркою, а криткиу в свій бік вважає лицемірством.

"Настільки швидко піднялась ця тема в інтернеті та наскільки швидко всі стали правильними", - написав блогер у себе в сторіз.

Він відзначив, що у скорботний день працювали ресторани, телебачення, люди святкували весілля та слухали музику.

Заліско пише, що поважає людей, які "справді" вшановують пам'ять жертв Голодомору, та не хизуючись цим у соцмережах, ставлять свічку.

"Але таких меншість", - вважає блогер.

"27 листопада - це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитись. І я святкую його так, як захочу!" - емоційно відреагував Заліско.

За його словами, він щороку святкує свій день народження в останню суботу листопада, і досі це нікого не хвилювало.

"Немає контрактів на рекламу - немає грошей"

Підпис до фото, Архітектурна пам'ятка, де відбулась вечірка

Така реакція ще дужче розпалила соцмережі. На інцидент у своєму фейсбуці уже відреагувала Анна Герич, головна спеціалістка з охорони культурної спадщини Львівської облради.

На її думку, популярні блогери повинні відповідальніше поводитись у соцмережах, бо "з їхніх думок народжуються тренди", молодь вірить у їхні поради та висновки.

"От чим відрізняються ті наші сусіди з-за поребрика, що заперечують Голодомор, і ті, що глумляться над пам'яттю своїх предків, мільйонів дітей померлих від голоду?" - запитує Герич.

У чиновниці також є питання до поліції, яка не завадила вечірці відбутися у Львові, який досі належить до"червоної зони", а тому проводити масштабні події там заборонено.

"(Поліція - Ред.)і далі не бачитиме? До тих, хто здав Будинок вчених, а завтра скаже, що "ну, ми ж не перевіряємо, що там будуть робити", - написала Герич.

Після вечірки, у понеділок 29 листопада з'явилось повідомлення, що через порушення правил карантину Будинок вчених тимчасово закрили.

Однак журналіст Олександр Рудоманов вважає, що блогери "розуміють лише мотивацію грошей, а не слів".

"Немає контрактів на рекламу - немає грошей", - додав він у своєму фейсбуці, чим започаткував новий флешмоб.

У списку роботодавців блогерів є багато відомих брендів.

Після скандалу з "голодною тусою" користувачі соцмереж йдуть на сторінки цих брендів і вимагають у них відповіді: чи будуть компанії надалі співпрацювати з Заліско та його гостями, і чи поділяють їхню позицію щодо святкувань у День пам'яті жертв Голодоморів?

Наразі жодна з компаній офіційно свою позицію не повідомила. Але у коментарях Pepsi Co Ukraine зазначила, що офіційно закінчила співпрацю з блогером Заліско ще у жовтні 2021 року.