Індієць збудував копію Тадж-Махалу для своєї дружини
52-річний індійський бізнесмен побудував зменшену копію культового мавзолею Тадж-Махал як будинок для своєї 27-річної дружини.
Ананд Пракаш Чоксі побудував свій "пам'ятник кохання" у місті Бурханпур в індійському штаті Мадх'я-Прадеш.
"Це подарунок для моєї дружини, а також для міста та його мешканців", - сказав BBC пан Чоксі.
За його словами, будівництво обійшлося йому у 20 мільйонів рупій (260 тисяч доларів).
Тадж-Махал — мавзолей 17-го століття в індійському місті Агра. Його збудував імператор моголів Шах Джахан Мугал в пам'ять про свою дружину, яка померла під час народження їхньої 14-ї дитини.
Велична будівля з мармуру, відома своєю складною формою, є однією з найбільших туристичних пам'яток Індії. До пандемії Тадж-Махал щодня приймав до 70 тисяч людей, з-поміж яких і визначні діячі та знаменитості.
Копія Тадж-Махалу розташована глибоко на території приватної власності пана Чоксі, що простяглася на 20 гектарів. На цій території також є лікарня, якою користується багато мешканців.
Тепер люди гуляють газонами і роблять фото, зокрема, тут організовують і весільні фотосесії, розповів Ананд Пракаш Чоксі.
"Я не зупиняю їх, тому що в нашому місті згуртована громада, де всі всіх знають. Отже, мій дім відкритий для всіх", - додає власник.
Водночас не всіх відвідувачів пускають в будинок, адже це приватна власність.
Але іноді сім'я дозволяє гостям заходити всередину - вони захоплюються пишними інтер'єрами будинку, зокрема вигадливими квітковими орнаментами, які прикрашають мармурові стіни й підлогу, та вікнами з решітками.
Будинок складається з двох основних спалень, які розташовані на двох окремих поверхах. Тут також є бібліотека та кімната для медитації. У вітальні є мармурові колони, вигнуті сходи й позолочена стеля.
Хоча Тадж-Махал був найголовнішим натхненням при будівництві будинку, пан Чоксі каже, що інтер'єри не мають суворо ісламського дизайну, тут є сучасні тенденції, що видно з вибору диванів і штор.
Будівництво копії знаменитого пам'ятника зайняло три роки та багато візитів до міста Агра, де розташований Тадж-Махал, тож пан Чоксі та його дружина могли вивчити різні аспекти мавзолею.
Ідея полягала в тому, щоб збудувати щось подібне, тому інженери зменшили розмір до третини фактичного пам'ятника.
Пан Чоксі не перший, кого надихнула краса і вечил Тадж-Махалу.
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Кінець подкаст
У 2013 році урядовець на пенсії також збудував копію Тадж-Махалу на півночі Індії. Він зробив це на пам'ять про свою дружину.
Але пан Чоксі каже, що його будинок присвячений не тільки дружині.
"Сьогодні в нашій країні дуже багато ненависті. Людей поділяють за вірою та кастами", - сказав він.
Індуїстський націоналістичний уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді звинувачують у поляризації Індії за релігійними ознаками та в сприянні нетерпимості. Навіть Тадж-Махал потрапив під приціл - у 2017 році депутат панівної Народної партії Індії назвав пам'ятник "плямою на індійській культурі", побудованою "зрадниками".
Пан Чоксі каже, що хоче "поширювати любов" у такі важкі часи.
"І цей дім для мене є символом тієї любові, яка виходить за межі наших соціальних відмінностей і політичного шуму", - додав власник копії Тадж-Махалу.