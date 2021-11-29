Прийшла, пішла, повернулася. Чому прем'єркою Швеції вдруге стала та сама жінка

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Магдалена Андерссон сім років очолювала міністерство фінансів

У Швеції депутати знову проголосували за обрання лідерки шведської соціал-демократичної партії Магдалени Андерссон.

Першу в історії Швеції прем'єрку повторно призначили на керівну посаду після того, як у середу минулого тижня вона очолила уряд і сім годин по тому подала у відставку.

Це сталося через те, що один з її партнерів по коаліції вийшов з уряду, а запропонований нею бюджет не ухвалили.

Натомість парламент проголосував за бюджет, розроблений опозицією, до якої належить антиіммігрантська ультраправа партія "Шведські демократи" та консервативні "Поміркована партія" і християнські демократи.

Під час нового голосування у понеділок депутати підтримали Андерссон з невеликим відривом.

Вона очолюватиме однопартійний шведський уряд до виборів у вересні наступного року.

Магдалену Андерссон вперше обрали прем'єркою 24 листопада.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Деякі депутати аплодували пані Андерссон, коли результати голосування підтвердили

Під час голосування в парламенті Швеції Риксдагу 101 із 349 депутатів проголосували "за", 75 утрималися і 173 проголосували "проти".

Щоб бути призначеним прем'єр-міністром, за політичною системою Швеції, кандидату потрібно лише уникнути голосування більшості проти нього.

На пресконференції після голосування пані Андерссон заявила, що готова "вивести Швецію вперед" за допомогою програми, зосередженої на добробуті, змінах клімату та приборканні злочинності.

Але пані Андерссон без підтримки інших партій буде боротися за ухвалення законів у парламенті, де лівоцентристські соціал-демократи займають 100 з 349 місць.

Політична мильна опера далеко не завершена

Аналіз Мадді Севіедж, Стокгольм

Після тижня драм прем'єрська кар'єра Магдалени Андерссон триває. Але політична мильна опера Швеції ще далека від завершення.

Пані Андерссон все ще потрібно виконати бюджет, складений деякими з її правих суперників. Крім того, їй доведеться керувати крихкою меншістю без формальної підтримки Зелених, які є важливим партнером по коаліції з 2014 року.

Усе це підкреслило труднощі глибоко розділеного восьмипартійного парламенту. Деякі політичні коментатори стурбовані тим, що хаотичний прихід пані Андерссон до влади, можливо, підірвав довіру до всієї політичної системи.

Після формування новий уряд пані Андерссон працюватиме до загальних виборів, які мають відбутися у вересні наступного року. До того часу у неї є трохи більше дев'яти місяців, щоби проявити себе.

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Колишня чемпіонка з плавання серед юніорів з університетського міста Упсала, Магдалена Андерссон розпочала свою політичну кар'єру в 1996 році - як радник тодішнього прем'єр-міністра Горана Перссона.

Останні сім років очолювала міністерство фінансів. На початку листопада стала лідеркою соціал-демократів.

Вона замінила на посту Стефана Лофвена, який пішов у відставку після семи років перебування при владі.

До того, як депутати підтримали Магдалену Андерссон, Швеція була єдиною скандинавською державою, в якій ніколи не було жінки на посаді прем'єр-міністра.