Перебіжчик з КНДР зухвало втік з китайської в'язниці. Його ловили 40 днів

1 година тому

Автор фото, JILIN POLICE

Північнокорейця, який утік із в'язниці в Китаї, спіймали після 40 днів активних пошуків. За інформацію про нього пропонували велику винагороду.

39-річний чоловік, якого в Китаї називають Чжу Сяньцзянь (його справжнє північнокорейське ім'я не називають), утік із КНДР у 2013 році.

У Китаї його засудили до 11 років позбавлення волі. На момент втечі він перебував у в'язниці вже дев'ять років.

Його історія викликала великий суспільний резонанс у соціальних мережах.

Насамперед сам факт втечі з китайської в'язниці - велика рідкість. Крім того, справляє враження також зухвалість втечі.

На відео з камер спостереження, оприлюдненому китайським державним агентством Beijing News, видно, як 19 жовтня ув'язнений забирається на тюремний сарай, звідти перелазить на дах основної будівлі та перестрибує через огорожу, що була під електричною напругою.

Багатьох дивує, як після тривалого ув'язнення Чжу Сяньцзянь зберіг таку фізичну форму. На відео також видно, що охоронці кинулися навздогін, але безрезультатно.

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До пошуків втікача залучили значні сили. Влада постійно збільшувала розмір винагороди за будь-яку інформацію, яка б дозволила його затримати. Остання сума становила еквівалент 109 тисяч доларів.

Як заявляє китайська влада, Сяньцзянь - не просто перебіжчик. У судових матеріалах йдеться, що після проникнення на китайську територію (через річку на кордоні КНДР та КНР) він пограбував кілька будинків у селі неподалік.

Він також вдарив ножем жінку похилого віку, яка побачила, що він ховається в її будинку. Після арешту в нього вилучили вкрадені мобільні телефони, одяг та гроші.

За всі ці злочини, включно з незаконним проникненням на територію Китаю, Сяньцзяня засудили до 11 років ув'язнення.

Після закінчення повного терміну покарання його планували депортувати у КНДР. Багато хто вважає, що його втеча - це спроба уникнути повернення на батьківщину, де на нього чекає ще більш суворе покарання, ніж у Китаї, аж до страти.

Попри те, що Китай підписав конвенцію ООН 1951 року про біженців, яка забороняє видачу перебіжчиків на батьківщину, якщо там існує загроза їхньому життю, китайська влада повертає північнокорейців Пхеньяну, називаючи їх нелегальними мігрантами, а не біженцями.

У 2014 році спеціальна комісія ООН з прав людини звинуватила владу КНДР у систематичному, тотальному та кричущому порушенні прав своїх громадян, а також у злочинах проти людяності.