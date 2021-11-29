"Розлучення" по-королівськи. Єлизавета II більше не буде головою Барбадосу

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Опівночі з понеділка на вівторок острівна карибська держава Барбадос, головою якої досі офіційно була королева Великої Британії Єлизавета II, стане республікою.

Йдеться не про повалення монархії: все відбувається в рамках конституції, яка допускає такий поворот подій. Букінгемський палац уже заявив, що поважає рішення Барбадосу.

Барбадос - одна з 16 країн, де Єлизавета II досі залишалася головою держави.

Роль ця здебільшого символічна, навіть у самій Великій Британії, але символи часом означають багато. У випадку з Барбадосом це королівські портрети у всіх державних установах, відзнаки та нашивки з королівськими символами в армії, поліції та навіть у поштових працівників, а також численні згадки імені монарха в назвах установ, таких як Лікарня королеви Єлизавети.

Так було понад 400 років, відколи на Барбадосі кинув якір перший англійський корабель, який закріпив цю територію за королем Яковом I, але тепер багато чому судилося змінитися.

Час "розлучатися"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В аеропорту принца Чарльза зустрічала почесна варта

Пізно ввечері в неділю на Барбадос прилетів принц Чарльз, офіційний представник королеви, а також її наступник у ролі голови Співдружності, добровільного об'єднання суверенних держав, до якого входять Велика Британія та майже всі її колишні домініони, колонії та протекторати (Барбадос залишиться у складі цього об'єднання).

Принц візьме участь в урочистій церемонії переходу повноважень голови держави від королеви до генерал-губернатора Сандри Мейсон, яка стане президенткою країни. Після прощального салюту штандарт королеви спустять з флагштока, і Барбадос стане республікою.

Присутність принца Чарльза на цій церемонії не була обов'язковою, проте він вирішив здійснити цей візит, щоб продемонструвати, що зв'язки між країнами не слабшають. Він також був на церемонії повернення Гонконгу Китаю в 1997 році та представляв королеву в Зімбабве під час здобуття країною незалежності у 1980 році.

Очікується, що під час свого виступу на Площі національних героїв, де проходитиме урочиста церемонія, принц Чарльз скаже, що, попри зміну статусу Барбадосу, такі речі, як спільні цілі та цінності, а також партнерство й дружба, залишаться незмінними.

Чарльз також отримає Орден свободи Барбадосу, другу за значенням нагороду, яку вручають за видатні заслуги у служінні країні, барбадоській діаспорі та людству загалом.

Автор фото, Reuters

Дещо затьмарити урочистості можуть очікувані акції барбадосців з вимогами вибачень та репарацій за колоніальні часи та практику рабовласництва.

Крім того, суперечливим, на думку деяких жителів, залишається саме рішення про перехід до республіки без попереднього референдуму. Проте, за конституцією країни, політичні лідери мають право домагатися незалежності без голосування.

Довга дорога до республіки

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Барбадос здобув незалежність у 1966 році, однак, як у випадку з багатьма іншими колишніми колоніями Великої Британії, королева залишилася офіційною головою держави.

Однак на острові ніколи не припинялися дискусії про можливість стати республікою, тим більше прикладів цього достатньо. Взяти хоча б Кооперативну Республіку Гаяна, яка позбулася монарха в 1970 році, або іншу острівну державу, Тринідад і Тобаго, що зробила це в 1976-му, а двома роками пізніше їх наслідувала Домініканська Республіка.

Останнім часом Ямайка також подумує про те, щоб самостійно обирати лідера держави, принаймні, саме в цьому бачить пріоритетне завдання свого уряду прем'єр-міністр Ендрю Холнесс.

Щоб оцінити можливості переходу до республіканської форми правління, на Барбадосі в 1979 році заснували так звану Комісію Кокса, яка тоді дійшла висновку, що народ не бажає розлучатися з монархією.

Проте вже в 1998 році Комісія з перегляду конституції Барбадосу рекомендувала острову статус республіки, а тодішній прем'єр країни Фрейндель Стюарт відкрито заявив, що найближчим часом настав час здійснити перехід від монархії до республіки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сандра Мейсон на аудієнції з королевою Єлизаветою у 2018 році

І, нарешті, торік офіційний представник королеви, генерал-губернатор Сандра Мейсон оголосила про план переходу до республіканської форми правління у своїй "тронній промові", що за традицією відкриває роботу парламенту Барбадосу та визначає завдання уряду.

Автором цієї тронної промови була прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі, за словами якої, "настав час остаточно залишити позаду колоніальне минуле".

Автор фото, Reuters

В інтерв'ю ВВС вона наголосила, що в бажанні покінчити з колоніальною спадщиною немає нічого антагоністичного чи ворожого, що вона глибоко поважає королеву, але настав час будувати нові відносини з Великою Британією на основі тісного партнерства.