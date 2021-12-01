Письменниця вибачилася перед чоловіком, який відсидів 16 років за її зґвалтування

38 хвилин(и) тому

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Американська письменниця Еліс Сіболд вибачилася, що мала відношення до незаконного засудження чоловіка, якого минулого тижня визнали невинним у її зґвалтуванні в 1981 році.

У своїй першій книзі "Щаслива" (Lucky) Сіборд описала, як її зґвалтували. За злочин засудили Ентоні Бродвотера. Він провів у в'язниці 16 років та ще понад 20 років був у реєстрах сексуальних злочинців.

Сіболд також написала роман "Милі кістки" (The Lovely Bones), який Пітер Джексон перетворив у фільм, номінований на "Оскар".

"Мені найбільше шкода, що життя, яке ви могли вести, несправедливо вкрали у вас, і я знаю, що жодні вибачення не можуть змінити те, що з вами сталося", - йдеться в заяві Сіболд.

У заяві, яку оприлюднили адвокати Бродвотера, йдеться, що він відчуває "полегшення, що вона вибачилася".

Перший автобіографічний роман Сіболд продала понад мільйоном примірників, що поклало початок її письменницькій кар'єрі.

У ньому вона детально описала, як 18-річною студенткою в Сиракузькому університету Нью-Йорка стала жертвою зґвалтування.

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Згодом Сіболд розповіла поліції, що бачила на вулиці чорношкірого чоловіка, який, як вона вважала, був її нападником. У тому ж районі поліція затримала Бродвотера.

І хоча на упізнанні у відділку серед кількох підозрюваних Сіболд вказала на іншого чоловіка, Бродвотера судили та визнали винним. У залі суду жінка погодилася з тим, що саме він напав на неї.

Бродвотер вийшов на свободу в 1998 році, але лише нещодавно, 22 листопада, докази щодо нього визнали недостатніми.

Питання несправедливого засудження підняв виконавчий продюсер Тімоті Мучіанте, який працював над екранізацією книги "Щаслива".

За його словами, деякі речі видалися йому дивними. Знімальна група заявила, що все гаразд, а книгу перевірили юристи, але, коли чоловік став наполягати на своєму, його відсторонили від картини.

Тоді ж він найняв приватного детектива.

61-річний пан Бродвотер, почувши новину про те, що його виправдали, заявив агентству AP, що він плакав "сльозами радості та полегшення".

У своїй заяві Сіболд сказала, що останні вісім днів вона намагалася "усвідомити, як це могло статися".

"Я також буду боротися з тим фактом, що мій ґвалтівник, який, швидше за все, ніколи не стане відомим, можливо, продовжив ґвалтувати інших жінок і, звичайно, ніколи не відсидить у в'язниці, як містер Бродвотер", - додала вона.