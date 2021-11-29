Омікрон наступає, мігранти повертаються із Білорусі і українські сироти шукають житло. Теленовини ВВС

У випуску 29 листопада:

  • Штам-мутант шириться світом, країни закривають кордони і посилюють обмеження. Чи не зарано панікувати?
  • Кілька тижнів вони намагалися перетнути кордон Білорусі і Польщі і зрештою повернулися назад. Історії мігрантів, які марно проїхали пів світу.
  • Оголосили недієздатними, закрили у інтернаті для дорослих і позбавили житла. Розповідаємо історії сиріт, які намагаються отримати власний дім.

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