Омікрон наступає, мігранти повертаються із Білорусі і українські сироти шукають житло. Теленовини ВВС
У випуску 29 листопада:
- Штам-мутант шириться світом, країни закривають кордони і посилюють обмеження. Чи не зарано панікувати?
- Кілька тижнів вони намагалися перетнути кордон Білорусі і Польщі і зрештою повернулися назад. Історії мігрантів, які марно проїхали пів світу.
- Оголосили недієздатними, закрили у інтернаті для дорослих і позбавили житла. Розповідаємо історії сиріт, які намагаються отримати власний дім.
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