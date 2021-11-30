Чому Мессі знову виграв Золотий м'яч? "Мене питали, коли вийду на пенсію, а я знову тут"

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі в рекордний сьомий раз отримав Золотий м'яч, який присуджують найкращому футболісту року.

34-річний Мессі допоміг своїй країні виграти Кубок Америки, його першу міжнародну нагороду, і забив 40 голів у 2021 році: 28 за Барселону, чотири за Парі Сен-Жермен і вісім за Аргентину.

Другим став нападник мюнхенської "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовскі, третім - півзахисник "Челсі" та Італії Жоржиньйо, а четвертим - французький нападник "Реала" Карім Бензема.

За "Золотий м'яч" голосують 180 журналістів з усього світу. У 2020 році через пандемію коронавірусу нагороду нікому не присуджували.

Мессі та Кріштіану Роналду (який вигравав п'ять разів) отримували "Золотий м'яч" щороку з 2008 по 2019 рік, за винятком 2018 року, коли її виграв півзахисник Хорватії Лука Модріч.

Мессі вже вигравав трофей більше разів, ніж будь-який інший гравець. До цього він отримував "Золотий м'яч" у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Це неймовірно знову бути тут", - сказав він на церемонії, що відбулася в паризькому Театрі дю Шатле.

"Два роки тому я думав, що це востаннє. Люди почали питати мене, коли я збираюся вийти на пенсію, але тепер я тут, у Парижі, і дуже щасливий. Це особливий рік для мене з цим титулом Кубка Америки. Мало велике значення перемогти [1-0 проти Бразилії у фіналі] на стадіоні "Маракана", і я був дуже радий святкувати з аргентинцями", - розповів Мессі.

"Я не знаю, чи це найкращий рік у моєму житті - у мене була довга кар'єра, - але це був особливий рік із титулом для Аргентини після важких часів і критики", - підсумував він.

Теплі слова Мессі висловив і на адресу другого чемпіона, 33-річного капітана збірної Польщі Роберта Левандовські.

"Я хотів сказати Роберту, що для мене честь конкурувати з ним, - сказав Мессі. - Він заслужив перемогу в минулому році".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нещодавній видовищний гол у ворота київського "Динамо" від Роберта Левандовського

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У 2021 році Левандовскі забив за "Баварію" 53 голи у всіх змаганнях і був удостоєний нагороди "Нападник року", нової нагороди, яку оголосили лише за кілька годин до початку церемонії.

Джанлуїджі Доннарумма з Парі Сен-Жермен(ПСЖ), який допоміг Італії виграти Євро-2020, виграв Трофей Яшина як найкращий воротар, а переможець Ліги чемпіонів "Челсі" був визнаний клубом року.

Півзахисник Барселони Педрі, 19 років, виграв Трофей Копа як найкращий гравець віком до 21 року.

Чотирнадцять із 30 гравців, які потрапили в шортлист на "Золотий м'яч", зараз грають в англійській Прем'єр-лізі.

У "Челсі" у шортлисті було п'ять гравців, серед яких Жоржиньйо, який займає третє місце, до якого приєднався Н'Голо Канте на п'ятому, Ромелу Лукаку на 12-му, Мейсон Маунт на 19-му та Сесар Аспілікуета, який опинився на 29-му.

Чемпіон Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" мав таку ж кількість: Кевін де Брейне посів восьме, Рахім Стерлінг - 15, Ріяд Марез - 20, Філ Фоден - 25, а Рубен Діаш - 26.

Пара з "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду та Бруну Фернандеш були на шостому та на 21-му відповідно, ліверпульський Мохамед Салах був сьомим, а Гаррі Кейн з Тоттенгема - 23-му.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цього року збірна Аргентини під проводом Ліонеля Мессі завоювала Кубок Америки, обігравши Бразилію

Результати голосування за "Золотий м'яч"

Ліонель Мессі (ПСЖ/Аргентина, нападник)

Роберт Левандовскі (Баварія/Польща, нападник)

Жоржиньйо (Челсі/Італія, півзахисник)

Карім Бензема (Реал Мадрид/Франція, нападник)

Н'Голо Канте (Челсі/Франція, півзахисник)

Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед/Португалія, нападник)

Мохамед Салах (Ліверпуль/Єгипет, нападник)

Кевін де Брейне (Манчестер Сіті/Бельгія, півзахисник)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ/Франція, нападник)

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ/Італія, воротар)

Ерлінг Браут Голанд (Боруссія Дортмунд/Норвегія, нападник)

Ромелу Лукаку (Челсі/Бельгія, нападник)

Джорджо К'єлліні (Ювентус/Італія, захисник)

Леонардо Бонуччі (Ювентус/Італія, захисник)

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті/Англія, нападник)

Неймар (ПСЖ/Бразилія, нападник)

Луіс Суарес (Атлетіко Мадрид/Уругвай, нападник)

Сімон К'єр (Мілан/Данія, захисник)

Мейсон Маунт (Челсі/Англія, півзахисник)

Ріяд Махрез (Манчестер Сіті/Алжир, нападник)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед/Португалія, півзахисник) разом з Лаутаро Мартінесом (Інтер/Аргентина, нападник)

-

Гаррі Кейн (Тоттенгем/Англія, нападник)

Педрі (Барселона/Іспанія, півзахисник)

Філ Фоден (Манчестер Сіті/Англія, нападник)

Нікола Барелла (Інтер/Італія, півзахисник), разом з Рубеном Діашем (Манчестер Сіті/Португалія, захисник) та Жераром Морено (Вільярреал/Іспанія, нападник)

-

-

Лука Модріч (Реал Мадрид/Хорватія, півзахисник) разом з Сесаром Аспілікуетою (Челсі/Іспанія, захисник)

-