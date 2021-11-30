Ведучий "голодної туси" Остапчук вибачився: брати дідуся померли від Голодомору

1 година тому

Автор фото, Instagram vova_ostapchuk Підпис до фото, Остапчук додав, що не подивився у календар, коли забронював таку дату в своєму розкладі

Телеведучий Володимир Остапчук вибачився за скандальну вечірку з блогерами на День пам'яті жертв Голодоморів. У своїх соцмережах він перепросив за фразу "голодна блогерська туса", якою підписав одну зі сторіз на цій вечірці.

"Навіть самому мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю та сумтку за ним стоїть", - написав Володимир Остапчук.

Саме цей ведучий розважав гостей на цій вечірці, яку в свій день народження 27 листопада влаштував популярний Instagram-блогер Олександр Заліско.

У розпал веселощів ведучий у своїх сторіз опублікував фото святкового столу, яке підписав "голодна блогерська туса". Цей підпис, і сам факт проведення вечірки в день пам'яті жертв Голодоморів обурив соцмережі.

Остапчук додав, що його підпис "голодна туса" не був наругою чи гумором над днем пам'яті жертв Голодоморів.

За його словами, гостям довго не виносили страви і вони почали хвилюватись, тож коли ведучий виклав ці сторіз у Instagram, йому прийшло в голову підписати сторіз саме так.

"Я не можу повернутись в минулу суботу і змінити свій вчинок, але я можу вибачитись за нього", - написав ведучий.

Автор фото, Скриншоти з інстаграму Остапчука

Згодом Остапчук додав, що не подивився у календар, коли забронював таку дату в своєму розкладі. За його словами, він шанує та поважає день пам'яті жертв Голодоморів. Крім того, обидва брати його дідуся померли від голоду.

"Жодним чином мої сторіз не мали відношення до дня пам'яті, та часом секундне недумання може мати непоправні наслідки", - написав Остапчук.

Реакція блогерів та правоохоронців

Автор фото, Скриншот інстаграм-сторіз Володимира Остапчука Підпис до фото, Це скрін із сторіз Володомира Остапчука

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Попри гостру реакцію на свою вечірку, наступного дня іменинник Заліско залишився задоволений святом, а критику в свій бік вважає лицемірством.

"27 листопада - це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитись. І я святкую його так, як захочу!" - емоційно відреагував Заліско.

Однак правоохоронці іншої думки. Гучна вечірка відбулась у будинку вчених, архітектурній пам'ятці в центрі Львова, який досі перебуває в "червоній зоні".

У понеділок 29 листопада з'явилось повідомлення, що через порушення правил карантину будинок вчених тимчасово закрили.

За словами заступника директора будинку, Василя Мастикаша, його запевнили в тому, що в приміщенні святкуватимуть "звичайне день народження", на якому буде десь 40 людей, усі зі щепленнями чи ПЛР-тестами, як і вимагають правила.

Однак на святі було понад 100 людей, а вечірка була з відвертими конкурсами, еротичними танцями від шоу-балету та запрошеними гостями.

"Коли я запитав, які будуть святкування - організаторка лише сказала, що буде встановлена гімнастична конструкція (Повітряне кільце - Ред). Запевнила, що це не завдасть шкоду приміщенню. У результаті дуже неприємно, що вони нас обманули, затіяли такий сценарій", - розповів Василь Мастикаш журналістам Zaхid.net.

Чоловік визнав, що здаючи приміщення в оренду, вони не врахували того, що свято заплановане на День пам'яті, а саму угоду підписували за місяць до вечірки.

Через порушення карантину блогер Олександр Заліско може заплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Бренди відмовляються від співпраці з блогерами

Автор фото, Instagram o_zalisko

Для іменинника Олександра Заліска та його гостей-блогерів скандальна вечірка може мати не лише репутаційні наслідки.

Журналісти помітили, що на вечірку прийшли багато Instagram-зірок: Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо. У з цих блогерок - від 1 до 2 мільйонів підписників.

Після скандалу з вечіркою обурені користувачі соцмереж пішли на сторінки відомих брендів, які можуть співпрацювати з популярними блогерами з вечірки, і почали вимагати у них відповіді: чи будуть компанії надалі співпрацювати з Заліском та його гостями, і чи поділяють їхню позицію щодо святкувань у день пам'яті жертв Голодоморів?

У розпал цього флешмобу блогерка Наталі Литвин, у якої було вже мільйон підписників, зробила свою сторінку приватною, що тимчасово робить неможливим її заробіток у Instagram.

Від нинішньої чи подальшої співпраці з лідерами думок в Instagram вже відмовились такі компанії як Lovare, VOVK, JYSK, супермаркет Metro, бренд побутової техніки "Франке Україна", "Фокстрот", а також "Київстар" та "Нова пошта".

"Ми вважаємо, що у будь-якому святкуванні завжди є місце для поваги до інших, зокрема очікуємо цього від блогерів, до яких дуже часто прислухаються багато людей, особливо молодь та діти, - пояснила свою позицію "Нова пошта". - Наразі з блогерами, про яких йде мова, у нас немає діючих контрактів та домовленостей, та з огляду на їхні дії - не буде".

Багато брендів у своїх повідомленнях додали, що в майбутньому будуть ретельніше підходити до вибору партнерів.