Харків - аварійна столиця? Чому там так багато смертельних ДТП

Ганна Силаєва

Харків, для ВВС News Україна

2 годин(и) тому

Автор фото, Unian Підпис до фото, Панахида за загиблими у ДТП за участі Зайцевої

Лідер за кількістю резонансних дорожніх пригод - Харків - частіше за інші регіони потрапляє у стрічки новин з повідомленнями про чергову карколомну аварію. Соцмережі рясніють фото і відео ДТП, які вирізняються на тлі "середньостатистичних" зіткнень, і на них жваво реагують люди.

Хоча статистично Харків - не гірший за інші міста України. Кількість дорожніх пригод тут не найбільша в Україні.

Проте високим є число так званих резонансних аварій: дорожніх пригод, які потрапляють у стрічки новин, бо редактори відбирають їх з-поміж десятків інших.

Пригод, які сталися за виняткових, навіть унікальних обставин. Пригод, які привертають увагу і викликають емоції. За якими стежать медіа та їхня аудиторія - аж до вироку винуватцеві у суді.

Цю ланцюгову реакцію у 2017 році запустила аварія за участі Олени Зайцевої за кермом Lexus та Геннадія Дронова на Volkswagen. В результаті зіткнення двох авто Lexus відкинуло на узбіччя, де зеленого світла чекали пішоходи. Тоді загинули шестеро людей, ще п'ятеро були травмовані. Обидва водії судом визнані винними і засуджені до 10 років позбавлення волі кожен.

Саме на цьому перехресті 21 листопада 2021 року упіймали на порушенні правил дорожнього руху депутата ВР Олександра Куницького. Харківський мажоритарник, він приїхав у рідне місто на виїзне засідання комітету парламенту, присвячене кризі на дорогах у Харкові.

То чим таке унікальне це місто? І чи унікальне?

Історія хвороби

Автор фото, НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ Підпис до фото, 16-річний водій Infiniti врізався у Chevrolet

Тільки протягом останнього місяця у Харкові сталися три резонансні аварії.

26 жовтня автомобіль Infiniti на швидкості понад 100 км/годину виїхав на перехрестя на червоний та врізався у Chevrolet. Загинула одна людина, травмовані троє.

За кермом Infiniti був 16-річний юнак, який вже мав штрафи за перевищення швидкості і кермування без водійського посвідчення, а також умовний термін за стрілянину з травматичної зброї під час конфлікту у публічному місці.

11 листопада на одному з центральних проспектів міста автомобіль Toyota Land Cruiser збив двох підлітків, які переходили дорогу по зебрі, на зелене для пішоходів світло.

Водій Toyota, як показала експертиза, був під дією метадону. Він має умовний термін за крадіжку, адмінпротокол за дорожню аварію, фігурував у справі про наркотики.

Автор фото, Денис Монастирський Підпис до фото, Toyota Land Cruiser через секунду після наїзду на дітей

25 листопада на кільцевій дорозі вантажівка MAN не зупинилася на світлофорі: в результаті складної траєкторії руху транспорт занесло і перекинуло. MAN розчавив машину таксі, пошкодив ще два легковика і ще одну вантажівку.

У таксі загинули водій і пасажирка з 3-річною дитиною. Травми отримали чотири людини, зокрема сам водій MAN'у. У його крові експертиза виявила канабіноїди та опіати.

Діагноз

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Усі стрічки новин і соцмережі ледь не щодня гудять про аварії в Харкові

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"Хочу наголосити, що саме у 2021 році у нас найбільша тенденція спаду кількості ДТП з потерпілими та загиблими", - сказала в коментарі BBC News Україна керівниця патрульної поліції Харківщини Альона Стрижак.

"Загальне зниження - 17,2%. Кожен, хто оцінює рівень аварійності на Харківщині, має не судити по одній ДТП, а переглянути всю країну і переконатися, що такі аварії стаються не тільки на Харківщині", - наполягає вона.

Наведені Стрижак цифри підтверджують і дані офісу генпрокурора. Під час нещодавнього виїзного засідання комітету парламенту, присвяченому безпеці дорожнього руху у Харкові, генпрокурорка Ірина Венедіктова аналізувала кількість "смертельних" аварій у різних регіонах України у 2021 році.

"З летальними наслідками - 1844. Це - за 10 місяців. Хто в нас "чемпіони" по країні? На першому місці залишається Дніпропетровська область, і за ДТП із загиблими, і за ДТП із загиблими пішоходами. На другому місці — Львівщина, на третьому — Харківська область, і на четвертому Київська", - сказала Венедіктова.

І Стрижак, і Венедіктова оперують даними по всьому регіону, не виокремлюючи Харків. Зведення поліції фіксують цифри - кількість скоєних аварій та їхні наслідки: травмованих та загиблих людей, матеріальні втрати.

Статистична картина є об'єктивною, але неповною, вона не враховує обставини - грубість і "зухвалість" порушення: значне перевищення швидкості, п'яне водіння, нехтування світлофорами і дорожніми знаками.

Автор фото, PAVLO PAKHOMENKO Підпис до фото, Резонансна ДТП за участі Зайцевої

"Саме дорожньо-транспортні пригоди, які траплялися в місті Харків, набирали потужного суспільного резонансу. Тому що, можливо, умови, за яких здійснили ці злочини, або ж аварії, були специфічними. Такої системності в інших регіонах немає", - сказав в ефірі "Суспільного" депутат Ради Олександр Бакумов, ініціатор виїзного засідання комітету парламенту у Харкові.

"Харків - місто невивчених уроків. Це важко визнати, але, схоже, Харків дійсно є антилідером. Не зі статистичної, але з реальної точки зору", - сказав у коментарі BBC News Україна Ігор Черняк, локальний політик, співзасновник Харківського антикорупційного центру.

Як юрист Черняк представляє інтереси двох родин, постраждалих у резонансних пригодах. Одна з них - аварія з неповнолітнім водієм Infiniti, в якій загинув 58-річний водій Chevrolet.

Він каже, що у цієї проблеми у Харкові є чотири складових, які призводять до такої ситуації. Перша - це законодавство.

Друга - практика правозастосування, або простіше кажучи, це корупція і "рішалово" з поліцією.

Третя - інфраструктура: безпека руху, розв'язки, освітлення і переходи.

Четверта - толерантність суспільства: повна терпимість до дрібних і середніх порушень ПДР.

"Кожна з цих складових грає свою роль, іноді це причинно-наслідковий зв'язок. Погані закони - відповідна практика застосування. Порушники уникають відповідальності - суспільство це толерує", - каже Черняк.

Підпис до фото, Суд над винуватцями ДТП у Харкові.

Але, за його словами, осторонь стоїть інфраструктура. Це пов'язано з тим, що немає запиту на безпечні дороги.

"На красиві парки є, а на дороги - немає", - наполягає він.

Занадто хороші дороги називає однією з причин концентрації дорожніх аварій у Харкові його щойно обраний мер Ігор Терехов.

Щоправда, він говорить не про організацію руху, а про якість покриття.

"Ви ставите питання "А чому так багато ДТП?" Хоч це не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові добрі!" - заявив мер.

За словами Терехова, після капітального ремонту локальної ділянки місцеві мешканці часто звертаються до муніципалітету з проханням встановити лежачого поліцейського, щоби змусити водіїв знизити швидкість.

Лікування

Підпис до фото, 16-річний водій Infinity в залі суду

На виїзному засіданні комітету Ради з питань правоохоронної діяльності пролунало півтора десятка пропозицій в діапазоні від "виховання дітей" до "збільшення бюджету поліції".

Чотири законопроєкти комітет вирішив рекомендувати до розгляду парламентом.

"Всі вони стосуються посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За ДТП, вчинені у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Однак я не поділяю повністю позицію, що посилення відповідальності розв'яже проблему", - говорить член комітету Бакумов.

Збільшення штрафів і жорсткіші покарання за порушення не дають бажаного ефекту - відчутного зниження кількості ДТП, - вважає Денис Кобзін, голова Харківського інституту соціальних досліджень.

Сфера його інтересів - права людини та правоохоронні органи.

"Через те, що деякі наші ДТП отримали такий розголос, і Харків вийшов у топ, його використали, щоби відпрацювати вигідний МВС порядок денний. Додаткове фінансування, просування "потрібних" нормативних актів", - сказав Кобзін у коментарі BBC News Україна.

Він наполягає, що правових механізмів цілком достатньо. І питання в тому, як вони працюють.

"З моєї точки зору - вибірково. Є проблема з судами, це правда. Але робота самої поліції часто незадовільна, і величезна, величезна кількість порушень "вирішується на місці". І тому порушники цілком спокійно почуваються", - наполягає Кобзін.

Для кращого моніторингу руху і фіксації порушень патрульній поліції міста бракує кадрів. За словами керівниці патрульної служби Харкова Альони Стрижак, причиною є низька зарплатня.

"Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає! І хочу повідомити, що в мене за останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за попередній рік", - сказала Стрижак на засіданні комітету Ради.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Батько водія Infinity під час судового засідання над сином

Але вже наступного дня в ефірі місцевого телеканалу вона пояснила, що 50 екіпажів є достатньою для Харкова кількістю, проте загальний "некомплект" служби складає 11%.

"Я бачу динаміку. Якщо вона продовжиться - буде нестача кадрів", - сказала Стрижак.

За тиждень пресслужба патрульної поліції міста повідомила, що з 29 листопада на дороги Харкова і області додали ще 15 патрулів. За результатами семи "тестових" днів вирішать, чи залишити таку кількість екіпажів назавжди.

Влітку у Харкові почали встановлювати біля пішохідних переходів ростові фігури - яскраві пластикові муляжі школярів. Міська рада замовила 80 таких макетів, вартість кожного - майже 10 тис грн.

Підхід помітила і оцінила генпрокурорка: "Повернулась щойно із Харкова - побачила багато фігур, які імітують пішохода дитячого віку, невеликого зросту. Мабуть, краще мати, ніж не мати таких імітацій: вони можуть привернути увагу водія. Але, з іншого боку, треба пам'ятати, що освітлений перехід - це дорожче, але він матиме в рази більший превентивний ефект", - сказала Венедіктова.

Ефект від пластикових школярів у Харкові не прораховували, тому стверджувати напевно, що вони працюють на безпеку пішоходів, не можна.

Прийом "нетрадиційний", але припустимий - він запозичений з Європи, - сказав у коментарі BBC News Україна Віктор Козоріз, віцепрезидент організації "Товариство учасників руху".

Козоріз наголошує: ростові фігури в жодному разі не замінять звичних інженерних рішень: дорожніх знаків, розмітки і освітлення переходів.

"Як один із засобів - ці фігурки мають право на життя. Але статистика свідчить, що загальна кількість постраждалих і загиблих серед пішоходів не зменшується. На кого розраховані ці фігурки? На тих водіїв, які дотримуються правил. А тих, хто літає п'яним і під впливом речовин, - не зупиняють навіть бордюри, острівці безпеки, червоний світлофор", - сказав Козоріз.

Ускладнити життя порушникам обіцяє неформальне суспільне об'єднання, яке утворилося у Харкові у листопаді. У ньому згуртувалися підприємці, обурені "дикістю" і безкарністю дорожніх порушень у місті.

Започаткована ним ініціатива обіцяє, зокрема, інформаційну підтримку і створення соціальної реклами, а найважливіше - безоплатну юридичну допомогу родинам постраждалих і загиблих в ДТП.

Побічні ефекти

Автор фото, PAVLO PAKHOMENKO Підпис до фото, Харків'яни кладуть квіти на місце аварії

Перша "гучна" аварія сталася у Харкові 2 травня 2008 року. Тоді п'яний чоловік за кермом позашляховика виїхав на трамвайну зупинку.

Загинули шестеро людей, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Вироком суду водія засудили до десяти років ув'язнення. Окремим визначенням суддя тоді звертався до Верховної Ради із закликом посилити покарання, відколи вважав максимальну санкцію, передбачену законом, недостатньою за такий злочин.

Відбувши у колонії сім років, водія звільнили умовно-достроково. За два роки патрульна поліція зупинила його за кермом: попри те, що судом він був позбавлений водійських прав на три роки.

Експертиза підтвердила, що водій був у стані алкогольного сп'яніння.

23 листопада 2021, наступного після виїзного засідання дня у Харкові наклали штраф у 340 грн за порушення правил дорожнього руху на Олександра Куницького, депутата мажоритарника від харківського округу.

Порушення він скоїв за два дні до того, напередодні засідання, у якому також брав участь як член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

"Він порушив правила дорожнього руху саме на тому перехресті, де відбулося ДТП із Зайцевою. Як на мене, це вже верх цинізму. Як звичайний виборець я звертаюся, щоб розглянути перебування цієї особи в правоохоронному комітеті. Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони мають боротися саме з такими порушниками", - прокоментував інцидент керівник СБУ у Харківській області Роман Дудін.