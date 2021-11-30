Пива вистачило усім. 60 людей застрягли у пабі через сніговий шторм після рок-концерту

1 година тому

Автор фото, Tan Hill Inn Підпис до фото, Готель Tan Hill Inn на півночі Йоркширу опинився у сніговій пастці

Через потужний сніговий шторм близько 60 британців опинилися заблокованими у гірському готелі на півночі Англії. Наразі рятувальні служби почали вивозити людей.

Відвідувачі концерту триб'ют-гурту Oasis, які зібрались у готелі Tan Hill Inn у високогірному районі Йоркширу в п'ятницю, не змогли повернутися додому через суворі погодні умови.

Шторм "Арвен", який вже кілька днів лютує у кількох районах Британії, обірвав лінії електропередач на прилеглих дорогах, зробивши їх непридатними для проїзду.

За словами менеджерки готелю Ніколи Таунсенд, усі відвідувачі були в гарному настрої, а дехто навіть й не хотів їхати.

Готель розташований на висоті понад 500 метрів над рівнем моря. У суботу вранці снігові замети досягали вікон першого поверху.

Автор фото, Tan Hill Inn Підпис до фото, Караоке, настільні ігри й море пива - гості не нудьгували

Від вхідних дверей паба вирили тунель, але пошкоджені кабелі ліній електропередач не дозволять виїхати на дорогу.

Нікола Таунсенд розповіла, що в готелі залишається 61 людина. Декому з гостей, зокрема членам гурту, довелося розкласти табір у лаунжі пабу.

40 гостей забронювали номери заздалегідь, решта приїхали до пабу у п'ятницю ввечері.

Автор фото, Tan Hill Inn Підпис до фото, Готель розташований за вісім кілометрів від села Келд у Йоркширі на півночі Англії

Менеджерка додала: "Що всі відвідувачі у гарному настрої й чудово проводять час".

"Гості здружилися, вони - наче одна велика сім'я, - жартує Таунсенд. - А одна жінка й взагалі не хоче залишати готель".

Персонал готелю розважав людей, проводячи вікторини та настільні ігри, ввечері також проводили караоке.

Утім, одному з гостей знадобилася медична допомога, яку надали гірські рятувальники.

Автор фото, Stephanie Overton Підпис до фото, Гірським рятувальникам вдалося дістатися готелю, щоби надати допомогу одному з відвідувачів

Однак у цілому, за словами відвідувача готелю Мартіна Овертона, атмосфера була "чудова" й "усім вистачало пива".

Його дружина Стефані додає: "Є щось хвилююче у тому, як ми тут застрягли, але ми сумуємо за сином, який залишився з нянею".

Міста й села Північного Йоркширу продовжують страждати від снігових заметів й штормового вітру.

Пожежно-рятувальна служба графства ремонтує численні розриви кабелів електропередач у Ханменбі, Кілберні й Хай Бірствіті.

Автор фото, Tan Hill Inn Підпис до фото, "Гості здружилися, вони - наче одна велика сім'я, - жартує менеджерка готелю Нікола Таунсенд

Сотні жителів регіону залишилися без світла, скасовані майже всі потяги між Йорком і Шотландією. Магістраль Східного узбережжя між Ньюкаслом та Единбургом наразі закрита.

Рада графства Північний Йоркшир подовжує співпрацювати зі службами надзвичайних ситуацій та комунальниками.

Речник ради зазначив, що служби порятунку шукають людей, які можуть потребувати додаткової допомоги, насамперед у районах з відключеннями електрики.