Прем'єр Польщі в інтерв'ю ВВС: про Україну, Лукашенка і його директора в Кремлі

12 хвилин(и) тому

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв'ю ВВС, що країни НАТО мають "прокинутися" і відреагувати на спроби Росії дестабілізувати регіон.

Останні події, переконаний він, показали, що Кремль і його союзники хочуть "змінити геополітичну систему" і "роз'єднати" ЄС.

Він згадав про нарощування російських військ поблизу кордону України, різке зростання цін на газ та кризу з мігрантами на кордоні Польщі з Білоруссю.

Його коментарі прозвучали напередодні зустрічі міністрів НАТО.

Цей найпотужніший оборонний альянс та лідери ЄС нещодавно звинуватили Білорусь в цілеспрямованій доправці мігрантів на кордон із Польщею.

У розмові з редакторкою ВВС у справах Європи Катею Адлер, Моравецький зазначив, що поки що є час, щоб почати діяти, але вже за кілька місяців буде надто пізно.

"Наприклад, в Україні можуть відбутися погані речі, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав він.

Російська пропаганда, каже він, "намагається чинити величезний тиск на Європейський Союз з метою розпаду" і аби "роз'єднати всіх нас".

На думку польського прем'єра, "безпосереднім виконавцем" кризи на кордоні був Олександр Лукашенко, але "у нього є спонсор, він має свого директора" в Кремлі, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

"Усі шматочки пазла, зібрані разом, утворюють не дуже гарну картинку", — підсумував він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польща і ЄС покладають на Білорусь відповідальність за кризу з мірантами

Польський прем'єр також сказав BBC, що попри певні розбіжності з ЄС, чутки про вихід Польщі з союзу перебільшені.

Він також заперечив звинувачення в тому, що його уряд порушує закони ЄС судовою реформою, обмеженням права на аборт та ставленням до мігрантів. Польщу він назвав країною-членом "здорового глузду".