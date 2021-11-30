"Європейська солідарність" в межах похибки випереджає "Слугу народу". Нові рейтинги
Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то перше місце б посіла партія "Європейська солідарність" із 17,1%. На другому місці партія "Слуга народу" із 15%. Її відставання від лідера рейтингу поки що є незначним, в межах статистичної похибки, але збільшується.
Такими є результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 26-29 листопада.
Опитування провели методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 1,2 тисячі респондентів у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.
Статистична похибка не перевищує 3,2%.
"Слуга народу" втрачає лідерство
Це вже друге опитування КМІС, яке показало втрату лідерства "Слугою народу". У жовтні за "ЄС" готові були проголосувати 15,7% виборців, а за "Слугу народу" - 15,5%.
Загалом рейтинг партій, що долають 5-відсотковий бар'єр, серед тих громадян, які визначилися, виглядав би так:
- "Європейська солідарність" (П. Порошенко) - 17,1%
- "Слуга народу" (О. Шуляк) - 15%
- "Батьківщина" (Ю. Тимошенко) - 13,3%
- "Розумна політика" (Д. Разумков) - 9,9% (поки що така партія не зареєстрована)
- "Опозиційна платформа - За життя" (Ю. Бойко) - 9,2%
- "Сила і честь" (І.Смешко) - 6,7%
- "Українська стратегія Гройсмана" (В. Гройсман) - 5,7%
- Радикальна партія Олега Ляшка (О.Ляшко) - 5,4%
- "Наші" (Є.Мураєв) - 5,3%
Решта політсил, зокрема "УДАР" Віталія Кличка (4,5%), "Свобода" Олега Тягнибока (2,8%), Партія Шарія (2,7%) та "Голос" (1,8%) п'ятивідсотковий бар'єр, за опитуванням, не долають.
Водночас автори дослідження наголошують, що відрив між партіями, які ідуть впритул одна до одної, коливається у межах статистичної похибки.
Вони також вказують, що на результати впливає і метод опитування.
"Респонденти, опитані методом телефонних інтерв'ю, більш заможні, мають дещо вищий рівень освіти і дещо більш активні, ніж респонденти, опитані методом особистих інтерв'ю. Як наслідок, це може впливати на рейтинг окремих політичних сил", - зазначили у КМІС.
Що з рейтингом Зеленського
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Кінець подкаст
Останніми місяцями рейтинг Володимира Зеленського також суттєво скоротився і продовжує падати. Таку тенденцію демонструють опитування трьох соціологічних компаній, проведені у жовтні й на початку листопада.
Центр Разумкова давав президенту 26% підтримки в середині жовтня, Київський міжнародний інститут соціології - 25%, а соціологічна група "Рейтинг", яка опитувала людей на початку листопада, каже про близько 22% підтримки.
Попри це, Володимир Зеленський і далі лишається лідером симпатій. Його найближчий суперник Петро Порошенко відстає приблизно на 10%.