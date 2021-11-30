"Європейська солідарність" в межах похибки випереджає "Слугу народу". Нові рейтинги

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то перше місце б посіла партія "Європейська солідарність" із 17,1%. На другому місці партія "Слуга народу" із 15%. Її відставання від лідера рейтингу поки що є незначним, в межах статистичної похибки, але збільшується.

Такими є результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 26-29 листопада.

Опитування провели методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 1,2 тисячі респондентів у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка не перевищує 3,2%.

"Слуга народу" втрачає лідерство

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Попередній і чинний керівники "Слуга народу" - Олена Шуляк та Олександр Корнієнко

Це вже друге опитування КМІС, яке показало втрату лідерства "Слугою народу". У жовтні за "ЄС" готові були проголосувати 15,7% виборців, а за "Слугу народу" - 15,5%.

Загалом рейтинг партій, що долають 5-відсотковий бар'єр, серед тих громадян, які визначилися, виглядав би так:

"Європейська солідарність" (П. Порошенко) - 17,1%

"Слуга народу" (О. Шуляк) - 15%

"Батьківщина" (Ю. Тимошенко) - 13,3%

"Розумна політика" (Д. Разумков) - 9,9% (поки що така партія не зареєстрована)

"Опозиційна платформа - За життя" (Ю. Бойко) - 9,2%

"Сила і честь" (І.Смешко) - 6,7%

"Українська стратегія Гройсмана" (В. Гройсман) - 5,7%

Радикальна партія Олега Ляшка (О.Ляшко) - 5,4%

"Наші" (Є.Мураєв) - 5,3%

Решта політсил, зокрема "УДАР" Віталія Кличка (4,5%), "Свобода" Олега Тягнибока (2,8%), Партія Шарія (2,7%) та "Голос" (1,8%) п'ятивідсотковий бар'єр, за опитуванням, не долають.

Водночас автори дослідження наголошують, що відрив між партіями, які ідуть впритул одна до одної, коливається у межах статистичної похибки.

Вони також вказують, що на результати впливає і метод опитування.

"Респонденти, опитані методом телефонних інтерв'ю, більш заможні, мають дещо вищий рівень освіти і дещо більш активні, ніж респонденти, опитані методом особистих інтерв'ю. Як наслідок, це може впливати на рейтинг окремих політичних сил", - зазначили у КМІС.

Що з рейтингом Зеленського

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Останніми місяцями рейтинг Володимира Зеленського також суттєво скоротився і продовжує падати. Таку тенденцію демонструють опитування трьох соціологічних компаній, проведені у жовтні й на початку листопада.

Центр Разумкова давав президенту 26% підтримки в середині жовтня, Київський міжнародний інститут соціології - 25%, а соціологічна група "Рейтинг", яка опитувала людей на початку листопада, каже про близько 22% підтримки.

Попри це, Володимир Зеленський і далі лишається лідером симпатій. Його найближчий суперник Петро Порошенко відстає приблизно на 10%.