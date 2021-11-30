Директор Moderna сумнівається в ефективності вакцини проти Омікрону

22 хвилин(и) тому

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Європейські фондові ринки впали після того, як виконавчий директор компанії Moderna засумнівався в ефективності вакцин проти Омікрону, нового штаму коронавірусу.

"Я думаю, що в жодному випадку (ефективність - Ред.) не буде на такому самому рівні, який ми мали з Дельтою", - заявив Стефан Бансель в інтерв'ю Financial Times.

Новий штам виявили 24 листопада у Південній Африці. Згодом він з'явився у Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі. Однак Велика Британія, країни ЄС та США теж заборонили в'їзд із країн Африки.

Бансель припускає, що падіння в ефективності вакцин буде, однак бракує даних, аби сказати точні цифри.

"Але всі вчені, з якими я спілкувався, кажуть, що хорошого мало", - сказав Бансель журналістам.

Після цього інтерв'ю основні індекси фондових ринків у Британії, Німеччині та Франції впали на більш ніж 1,5% кожен.

Падіння у 1,5% зазнав також загальноєвропейський індекс, що стало найнижчим рівнем за останні сім тижнів, перш ніж усі ці індекси знову відновили свої позиції.

Токійський індекс наблизився до падіння у 1,6%, ціни на сиру нафту впали майже на 3%, австралійський долар досяг річного мінімуму.

Хвилювання було помітно і в таких "безпечних гаванях", як золото, державні облігації Німеччини та курс єни.

Ринки впали ще в п'ятницю, коли інвестори вперше розхвилювались через новий штам.

Відтоді фондові ринки помалу почали повертатись до своїх позицій, але все ще далекі від показників минулого тижня.

Як на людей впливають коливання на ринках?

У новинах часто говорять про хвилювання на фондовому ринку, йдуть там показники вверх чи вниз через коронавірус та фінансову кризу.

Є вагомі причини стверджувати, що події на цих біржах впливають на наше життя та фінанси.

У світі є мільйони людей, які мають пенсію, приватну чи державну, і отримують її через пенсійні фонди.

На величину їхніх заощаджень впливає ефективність інвестицій, яка залежить від показників на ринку.