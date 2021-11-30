Винуватець "голодної туси" Заліско вибачився. Бідкається, що лишився без доходів

1 година тому

Автор фото, Instagram o_zalisko Підпис до фото, Скріншот з відео

Винуватець "голодної туси", чернівецький блогер Олександр Заліско вибачився за вечірку в День пам'яті жертв Голодоморів. У своєму відео в Instagram він поскаржився підписникам, що залишився без доходів.

"За дві доби мене позбавлено фактично всіх джерел доходу, найбільші національні бренди розірвали угоду і відмовились від співпраці", - написав Заліско.

"Це для мене величезний удар", - додав блогер. Він вибачився перед людьми, почуття яких "абсолютно необдумано та ненавмисне" образив.

Соцмережі обурила гучна вечірка з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска, яку він влаштував у Львові 27 листопада, коли в Україні відзначали День пам'яті жертв голодоморів. Туди прийшло багато блогерів, за якими в Instagram слідкують мільйони українців.

Вечірку прозвали "голодною тусою" через сторіз ведучого свята, Володимира Остапчука, який саме так підписав святковий стіл для блогерів. Пізніше він вибачився за це.

На вечірці були відверті конкурси, еротичні танці, а все дійство відбувалось в архітектурній пам'ятці, Будинку вчених у місті, яке досі перебуває в "червоній зоні".

Попри гостру реакцію, спочатку Заліско не визнавав, що зробив щось не те, а критику у свій бік вважав лицемірством. Мовляв, попри скорботний день, ресторани та телебачення працювали.

Автор фото, Instagram o_zalisko Підпис до фото, Ось так Заліско реагував раніше.

"27 листопада - це мій день народження! І я святкую свій день! Я не обирав день, коли мені народитись. І я святкую його так, як захочу!" - емоційно відреагував Заліско.

Однак інцидент набув розголосу. У результаті Будинок вчених через порушення правил карантину тимчасово закрили, а поліція допитала блогера.

За порушення карантину йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Тим часом у соцмережах люди почали писати відомим національним брендам із вимогою припинити співпрацю з Олександром Заліском та іншими блогерами, які були на вечірці.

У результаті компанії Lovare, VOVK, JYSK, супермаркет Metro, бренд побутової техніки "Франке Україна", "Фокстрот", а також "Київстар" та "Нова пошта" відмовились від нинішніх чи подальших контрактів із блогером та його друзями, а також додали, що в майбутньому будуть ретельніше підходити до вибору партнерів.