Фільм Дім Гуччі образив спадкоємців модного дому

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Courtesy of MGM Pictures Inc Підпис до фото, Леді Гага зіграла у фільмі Патрицію Реджані, яку засудили за вбивство свого чоловіка

Спадкоємці італійського модного дому Gucci розкритикували фільм "Дім Гуччі" за те, що там нібито зображено членів їхньої сім'ї хуліганами.

У новій стрічці "Дім Гуччі" Леді Гага грає Патрицію Реджані, яка була засуджена за вбивство свого колишнього чоловіка Мауріціо Гуччі у 1995 році.

Свої думки про фільм члени сім'ї висловили у листі, який опублікувало італійське інформагентство ANSA.

Режисер фільму Рідлі Скотт поки що не прокоментував ці заяви.

Невігласи і головорізи?

Члени сім'ї вважають, що їх зобразили "невігласами" у фільмі, в якому Адам Драйвер грає Мауріціо Гуччі разом із Джаредом Лето та Аль Пачіно в інших ролях.

"Сім'я залишає за собою право виступати з будь-якою ініціативою, щоб захистити своє ім'я та імідж, а також своїх близьких", - йдеться в листі.

Вони додали, що Альдо Гуччі (у його ролі Аль Пачіно), який був головою компанії з 1953 по 1986 рік, та інших родичів виставили "головорізами, неосвіченими та безтактовними", приписуючи головним героям фільму та його подіям таке тон і ставлення, яке ніколи не мало місця в реальному житті.

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"Це надзвичайно боляче з людської точки зору та образливо для спадщини, на якій сьогодні побудований бренд", - вважають члени сім'ї Гуччі.

Сім'я заявила, що їх особливо вразив образ Патриції Реджані, яку "не лише у фільмі, а й у заявах акторів зображують як жертву, що намагається вижити в чоловічій та шовіністичній корпоративній культурі"

"Далі від істини бути не може", - стверджують у сім'ї та описують свій бізнес у ті часи, коли вони ним керували, як "інклюзивну компанію".

Починаючи з 90-х, сім'я Гуччі не пов'язана з будинком моди Гуччі. Власником бренду наразі є французька група Kering.

Наразі родина не подає ніяких судових позовів проти фільму та його продюсерів.

Режисер Рідлі Скотт, виступаючи на BBC Radio 4 минулого тижня, відкинув попередні критичні зауваження з боку Патриції Гуччі, двоюрідної сестри Мауріціо, коли вона говорила з Associated Press від імені родини.

Вона звинуватила режисера в "крадіжці ідентичності родини для отримання прибутку".

"Я не займаюсь цим", - сказав Скотт під час програми.

"Ви маєте пам'ятати, що одного Гуччі вбили, а інший (Альдо - Ред.) потрапив у в'язницю за ухиляння від сплати податків, тому ви не можете говорити зі мною про отримання прибутку. Щойно ви почнете це робити, як станете частиною суспільного дискурсу", - додав режисер.

Автор фото, Courtesy of Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc. Підпис до фото, Леді Гага та Адам Драйвер

Раніше в інтерв'ю, яке Реджані дала Леді Газі, вона назвала гру актриси "геніальною". Хоча згодом і сказала, що була роздратована тим, що та не зв'язалась з нею, щоб зустрітись "на знак поваги".

Пізніше продюсери заявили, що не хотіли, щоб жінки зустрічались, оскільки "були свідомі того, що вони не хочуть схвалювати чи підтримувати той жахливий злочин".

Фільм, який отримав різні оцінки критиків, вийшов у прокат цього місяця. Сюжет стрічки, в якій також знялися Джеремі Айронс та Сальма Хаєк, оснований на книзі Сари Гей Форден "Дім Гуччі: сенсаційна історія вбивства, безумства, гламуру та жадібності", яка побачила світ у 2001 році.