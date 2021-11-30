Чому світ досі не має плану виходу з пандемії

1 година тому

Автор фото, Reuters

На тлі поширення нового штаму коронавірусу Омікрон на політику урядів знову впливають "пошуки винних, відсутність координації, брак інформації та страх", пише The New York Times.

Саме це, пише керівник бюро NYT у Римі Джейсон Горовіц, протягом уже майже двох років заважає боротьбі з пандемією коронавірусу.

ВООЗ попереджає про велику небезпеку від Омікрона. Та наразі про цей штам відомо мало.

Минуть щонайменше тижні, перш ніж учені скажуть, чи він більш заразний, чи спричиняє сильніше протікання хвороби та як реагує на вакцини.

"Але діючи знову у вакуумі доказів, уряди обрали підходи, які відрізнялися між континентами, сусідніми країнами і навіть містами в цих країнах", - йдеться в матеріалі.

У Китаї, який ізолювався для боротьби з коронавірусом, урядова газета The Global Times "зловтішається", що демократичні країни слідують його прикладу: Японія, Австралія та інші держави закрили кордони.

"Захід, за її (газети - Ред.) словами, накопичував вакцини на шкоду біднішим регіонам і тепер поплатився за свій егоїзм", - пише Горовіц.

У понеділок американські посадовці закликали вакцинованих отримувати третю дозу. Президент Джо Байден заявив, що новий штам є "приводом для занепокоєння, а не приводом для паніки", і що його адміністрація вже працює з виробниками вакцин, щоб змінити вакцини, якщо це буде необхідно.

"Непорозуміння, дезінформація та недовіра"

Автор фото, Reuters

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Європа "незвично злагоджено" заборонила поїздки з Південної Африки і прискорює надання бустерних доз. А також впроваджує нові заходи соціального дистанціювання. Це роблять навіть ті країни, де такі заходи не дуже популярні - як от Британія.

Лідери Південно-Африканської Республіки, де вчені першими виявили Омікрон, назвали заборони на міжнародні подорожі згубними та контрпродуктивними для відстеження вірусу й передбачення спалахів. Тамтешні чиновники також вказали на несправедливість у розподілі вакцин.

Гана ж оголосила, що державні службовці, медичні працівники, а також співробітники та учні більшості шкіл мають бути вакциновані до 22 січня.

Як пише The New York Times, "цілі регіони Африки залишаються фактично невакцинованими".

Деякі країни на кшталт ПАР мають достатньо доз, але не можуть їх розподілити. Іншим не вистачає морозильників, матеріально-технічної інфраструктури та медичного персоналу.

"Це дало вірусу достатньо часу та тіл для поширення та мутації," - йдеться в матеріалі.

Відсутність послідовного та узгодженого глобального підходу породжує "непорозуміння, дезінформацію та недовіру", вважає директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Організація скликала спеціальну сесію для обговорення договору про оперативний обмін даними й технологіями та рівний доступ до вакцин. ЄС наполягав на тому, щоб угода була юридично обов'язковою, але США відмовилися.

Як констатує The New York Times, досі немає глобального плану виходу з пандемії.

Хоча заборони на поїздки спрямовані на те, щоб дати вченим більше часу, уроки початку пандемії свідчать: вірус, який виявили десь, "може бути всюди вже або дуже скоро".

"Експерти попереджають, що штам досягне будь-якої частини світу, якщо ще цього не зробив," - йдеться в матеріалі.

Світові лідери кажуть, що розуміють це, але, на думку The New York Times, у їхніх заявах відчувається геополітика. Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував країнам Африки мільярд доз вакцини. Раніше Китай надав близько 200 мільйонів.

Байден зазначив, що США відправили за кордон більше безкоштовних вакцин, ніж усі інші країни світу разом узяті.

"Тепер потрібно, щоб решта світу також активізувалася", - сказав він.

Італійський міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца закликав інші заможні країни терміново допомогти вакцинувати населення найбільш незахищених країн Африки. За його словами, просто надати дози недостатньо.