Як скульптура сина Моцарта здійняла галас у Львові
Громадськість Львова вже не перший місяць запекло сперечається про художню цінність і доречність скульптури, яку влітку встановили біля Львівської філармонії.
Скульптурою вшанували Франца Ксавера Моцарта - наймолодшого сина композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Нащадок славетного музиканта багато років жив у Львові, був там учителем музики, організував хор та музичну школу.
Тож вшанування його пам'яті скульптурою виглядало цілком логічним.
Втім, щойно громадськість побачила сам пам'ятник, пристрасті спалахнули не на жарт.
З вимогою демонтувати її зареєстрували щонайменше три петиції. Критики називають скульптуру "монстром", "бабаєм" та "знущанням із генія".
У багатьох інших скульптура, навпаки, викликає захват.
І от у вівторок міськрада поставила крапу в питанні, не підтримавши петицію про демонтаж.
"За" проголосували усього 12 депутатів із 64-х.
Як з'явилася скульптура
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Кінець подкаст
Скульптуру Моцарта-молодшого встановили наприкінці серпня на площі Маланюка біля філармонії - до 230-річчя від дня народження Франца Ксавера Моцарта.
Ініціаторкою цього стала відома диригентка зі Львова Оксани Линів. Автор скульптури - австрійський скульптор Себастіан Швайкерт.
За словами пані Линів, проєкт реалізували під патронатом міжнародної фундації Mozarteum, розташованої у Зальцбургу, та подарували місту.
Ідею демонтажу скульптури вона назвала "актом вандалізму" та "політичною розправою" із арт-об'єктом сучасного мистецтва "середньовічними інквізиційними методами".
Відкриття пам'ятника було урочистим.
Серед присутніх був львівський міський голова Андрій Садовий.
Він теж палко підтримує концепцію проєкту і після рішення міськради на користь скульптури наголосив: досі жодна пам'ятка не викликала таких дебатів у Львові.
"Це безпрецедентне питання... Воно увійшло до "топу" всіх дискусій", - сказав він.
Львів, зазначив Садовий, "сьогодні показав свою принциповість та чітку позицію підтримки сучасного мистецтва та здорового глузду".
"Монстр-бабай"
Збір підписів за демонтаж пам'ятника ініціювала зокрема львів'янка Наталія Криничанка. Її петиція стала найбільш резонансною.
Вона вважає, що пам'ятник Моцарту-молодшому "спотворює історичний та мистецький простір Львова" і є "брутальним і недоречним".
"Бо він не має нічого спільного ані з шляхетністю і витонченістю музики Франца Ксавера Моцарта, ані з чутливою особистістю композитора, ані з його внеском у розвиток музичної культури Львова", - наголошує Наталія Криниченко.
"Цей приватний погляд цілком спотворив образ людини, яка ввійшла в історію нашого міста виключно як позитив", - переконує вона.
До дискусії долучилися й інші містяни.
Соцмережі перетворилися на поле битви противників і прихильників нового арт-об'єкту.
"Напевно дуже глибокий зміст скульптури, бо виглядає дивно і страшнувато", - пише один із користувачів під повідомленням фестивалю LvivMozArt про відкриття пам'ятника.
"Уявіть собі Шевченка, Франка, чи Лисенка таким "сучасним мистецтвом". Шкода, що так познущалися з великого генія музики", - обурюється інший користувач.
"Я не великий поціновувач мистецтва, але батькам треба оминати той пам'ятник, хіба діти налякаються. Пам'ятник монстру-бабаю, а не Моцарту", - докидає третій.
Коментарі захисників скульптури - не менш палкі.
Її називають "чудовою метафоричною роботою", створеною у "найкращих традиціях сучасного мистецтва".
"Сучасна скульптура, нам треба просто звикати до сучасного мистецтва, мабуть", - пише одна з користувачок.
Тим часом галас довкола арт-об'єкту вийшов далеко за межі Львова.
Про нього згадав навіть провідний німецький журнал класичної музики "Крещендо" (Сrescendo).