Як скульптура сина Моцарта здійняла галас у Львові

3 годин(и) тому

Автор фото, Даниїл Тюрін Підпис до фото, Відкриття арт-об'єкту було урочистим

Громадськість Львова вже не перший місяць запекло сперечається про художню цінність і доречність скульптури, яку влітку встановили біля Львівської філармонії.

Скульптурою вшанували Франца Ксавера Моцарта - наймолодшого сина композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Нащадок славетного музиканта багато років жив у Львові, був там учителем музики, організував хор та музичну школу.

Тож вшанування його пам'яті скульптурою виглядало цілком логічним.

Втім, щойно громадськість побачила сам пам'ятник, пристрасті спалахнули не на жарт.

З вимогою демонтувати її зареєстрували щонайменше три петиції. Критики називають скульптуру "монстром", "бабаєм" та "знущанням із генія".

У багатьох інших скульптура, навпаки, викликає захват.

І от у вівторок міськрада поставила крапу в питанні, не підтримавши петицію про демонтаж.

"За" проголосували усього 12 депутатів із 64-х.

Як з'явилася скульптура

Автор фото, Даниїл Тюрін Підпис до фото, Автор скульптури, австрійський скульптор Себастіан Швайкерт, був на відкритті

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Скульптуру Моцарта-молодшого встановили наприкінці серпня на площі Маланюка біля філармонії - до 230-річчя від дня народження Франца Ксавера Моцарта.

Ініціаторкою цього стала відома диригентка зі Львова Оксани Линів. Автор скульптури - австрійський скульптор Себастіан Швайкерт.

За словами пані Линів, проєкт реалізували під патронатом міжнародної фундації Mozarteum, розташованої у Зальцбургу, та подарували місту.

Ідею демонтажу скульптури вона назвала "актом вандалізму" та "політичною розправою" із арт-об'єктом сучасного мистецтва "середньовічними інквізиційними методами".

Відкриття пам'ятника було урочистим.

Серед присутніх був львівський міський голова Андрій Садовий.

Він теж палко підтримує концепцію проєкту і після рішення міськради на користь скульптури наголосив: досі жодна пам'ятка не викликала таких дебатів у Львові.

"Це безпрецедентне питання... Воно увійшло до "топу" всіх дискусій", - сказав він.

Львів, зазначив Садовий, "сьогодні показав свою принциповість та чітку позицію підтримки сучасного мистецтва та здорового глузду".

"Монстр-бабай"

Автор фото, Денис Мандзюк

Збір підписів за демонтаж пам'ятника ініціювала зокрема львів'янка Наталія Криничанка. Її петиція стала найбільш резонансною.

Вона вважає, що пам'ятник Моцарту-молодшому "спотворює історичний та мистецький простір Львова" і є "брутальним і недоречним".

"Бо він не має нічого спільного ані з шляхетністю і витонченістю музики Франца Ксавера Моцарта, ані з чутливою особистістю композитора, ані з його внеском у розвиток музичної культури Львова", - наголошує Наталія Криниченко.

"Цей приватний погляд цілком спотворив образ людини, яка ввійшла в історію нашого міста виключно як позитив", - переконує вона.

До дискусії долучилися й інші містяни.

Соцмережі перетворилися на поле битви противників і прихильників нового арт-об'єкту.

"Напевно дуже глибокий зміст скульптури, бо виглядає дивно і страшнувато", - пише один із користувачів під повідомленням фестивалю LvivMozArt про відкриття пам'ятника.

"Уявіть собі Шевченка, Франка, чи Лисенка таким "сучасним мистецтвом". Шкода, що так познущалися з великого генія музики", - обурюється інший користувач.

"Я не великий поціновувач мистецтва, але батькам треба оминати той пам'ятник, хіба діти налякаються. Пам'ятник монстру-бабаю, а не Моцарту", - докидає третій.

Коментарі захисників скульптури - не менш палкі.

Її називають "чудовою метафоричною роботою", створеною у "найкращих традиціях сучасного мистецтва".

"Сучасна скульптура, нам треба просто звикати до сучасного мистецтва, мабуть", - пише одна з користувачок.

Тим часом галас довкола арт-об'єкту вийшов далеко за межі Львова.

Про нього згадав навіть провідний німецький журнал класичної музики "Крещендо" (Сrescendo).

Автор фото, Денис Мандзюк