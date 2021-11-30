Інтерв'ю міністра Ляшка ВВС, чи страшний Омікрон і страхи Донбасу. Теленовини ВВС
У випуску 30 листопада:
- Ексклюзивне інтерв'ю міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка ВВС. Про наступну хвилю пандемії, шанси зупинити Омікрон на кордоні і початок бустерної вакцинації українців.
- Науковці закликають не панікувати і не робити передчасних висновків про штам Омікрон, нові випадки якого виявляють у різних частинах світу. Що точно відомо, а на що треба знайти відповідь, аналізує оглядач ВВС з питань здоров'я.
- Мірою нагнітання напруженості довкола України, що про можливу ескалацію насильства думають люди, які живуть близько до лінії вогню, жителі Горлівки?
- І три ночі в засніженому пабі. Як негода створила групі англійців веселу пригоду. Що робили люди, відрізані від світу сніговими заметами.
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