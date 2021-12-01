Поліція перекриває центр Києва: протести ФОП, Зеленський в Раді та вечірній "переворот"
Через відразу кілька мітингів, які заплановані в столиці на 1 грудня, рух транспорту в центрі Києва протягом будуть обмежувати, повідомляє поліція.
Зокрема, рух обмежують на Хрещатику, на Михайлівській, Шовковичній, Лютеранській та Клуглоуніверситетській вулиці, а також на вулиці Архітектора Городецького, Заньковецької, Садовій, Інститутській та Липській.
Поліція блокує урядовий квартал, очікуючи на масові зібрання людей. На фотографіях у соцмережах видно, що поліцейських і вантажівок уже досить багато.
У цей день в Києві очікують відразу на кілька мітингів.
О 9:30 біля стін Верховної Ради має початись протест прихильників громадського руху "Save ФОП". Сотні людей вже зібрались біля Ради.
На 10:00 перед депутатами виступить президент Володимир Зеленський, звітуючи про внутрішнє і зовнішнє становище України.
А о 19:00 заплановане віче Руху опору капітуляції та партії "Демократична сокира" на Майдані Незалежності.
Під час пресконференції у п'ятницю президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 грудня в Україні може відбутись державний переворот, хоча жодних вагомих аргументів щодо цього не навів.
Через це у соцмережах сьогоднішні мітинги, зокрема вечірні, називають "переворотом". Організатори наполягають на мирному характері акції.
Користувачі соцмереж спостерігають, що правоохоронці почали готуватись до мітингів ще поночі.
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Кінець подкаст
Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців, які планують долучитися до мітингів у Києві 1 грудня, та попросив дотримуватись правил.
"Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій", - написав міністр у своєму фейсбуці.