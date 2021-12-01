Зеленський анонсував "українську мрію" - кредит під 5% кожному на житло. Що ще пообіцяв

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан

Президент Володимир Зеленський повідомив, що незабаром в Україні запрацює програма "українська мрія", за якою кожен українець зможе отримати кредит під 5%.

"5% кредиту в гривні кожному, хто платить податки - на придбання нерухомості, електромобіля, здобуття освіти чи зміни професії", - сказав Зеленський під час свого щорічного звернення у Раді.

Президент також повідомив, що у 2022 році в Україні розпочнеться програма "Велика термомодернізація", за якою панують утеплити тисячі багатоповерхівок, шкіл, лікарень.

"Це дозволить нам застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та отримати вперше справжню енергетичну незалежність", - каже він.

Економічний паспорт

Президент подякував депутатам за схвалення закону про податки, який "збільшує плату за використання природних ресурсів України"."Тому я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця", - оголосив Зеленський.

За його словами, всі кошти у вигляді плати за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей, громадян України.

За словами президента, коли вони стануть повнолітніми, вони зможуть використати їх на здобуття освіти в Україні чи купівлі тут власного житла."Нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей, я їх вітаю", - додав президент під оплески депутатів.

Два паспорти для діаспори

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Також президент пообіцяв внести до Ради законопроєкт про множинне громадянство, щоб українські діаспоряни за кордоном могли мати два паспорти.

Сьогодні під Радою відбувається мітинги, правоохоронці перекрили центр Києва. На вулиці вийшли прихильники руху "Save ФОП", а ввечері на Майдані Незалежності очікують учасників "Руху опору капітуляції", які вимагатимуть відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше під час пресмарафону Володимир Зеленський говорив, що має інформацію про підготовку 1-2 грудня в Україні державного перевороту за участі "представників Росії". Також він повідомив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути якось до цього причетним. Бізнесмен заперечує ці обвинувачення.

Останніми місяцями рейтинг Володимира Зеленського також суттєво скоротився і продовжує падати.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то перше місце б посіла партія "Європейська солідарність" із 17,1%. На другому місці партія "Слуга народу" із 15%. Її відставання від лідера рейтингу поки що є незначним, в межах статистичної похибки, але збільшується. Такі дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Це вже друге опитування КМІС, яке показало втрату лідерства "Слугою народу". У жовтні за "ЄС" готові були проголосувати 15,7% виборців, а за "Слугу народу" - 15,5%.