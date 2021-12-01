Стрілянина у школі США: хлопець вбив трьох однокласників. Усі деталі

4 годин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Стрілянина трапилась у старшій школі в селищі Оксфорд, штат Мічиган

У американському селищі Оксфорд, штат Мічиган, трапилась стрілянина у школі. Поліція підозрює, що 15-річний підліток вбив трьох однокласників і поранив ще вісьмох людей, в тому числі вчителя.

Жертвам було від 14 до 17 років. Правоохоронці поки що не знають, чи саме ці школярі були мішенню хлопця.

Поліція припускає, що підозрюваний скористався пістолетом, який його батько купив минулої п'ятниці.

Хлопець здався поліцейським відразу ж у шкільному коридорі.

Він не став стріляти і не був поранений, але повідомив, що при ньому напівавтоматичний пістолет, у якому тоді ще залишалось сім куль.

Ще не відомо, у якій послідовності розвивались події у школі, однак поліція припускає, що підліток проніс зброю до школи в рюкзаку, і вийшов з туалету, розмахуючи пістолетом.

Що відомо про загиблих

У результаті нападу загинули дві дівчинки, Медісин Болдуїн та Хана Сент-Джуліана, а школяр Тейт Маєр помер у авто місцевого депутата. Його намагались доставити до лікарні.

Двох поранених школярів прооперували, стан інших шістьох стабільний. Вчителя, якого поранили в плече, виписали з лікарні.

Шериф округу Окленд Майк Бушар сказав, що слідчі не змогли пояснити, що могло спровокувати таке "немислиме та непрощенне" насилля, а сам підліток не співпрацює з поліцією.

"Людина, яка знає найбільше, не говорить", - сказав він журналістам.

Батьки сказали хлопцеві не розмовляти з поліцейськими, коли ті проводили обшук у їхньому будинку.

Усі школи в Оксфорді будуть закриті до кінця тижня, учням та батькам надають кризову допомогу.

"Звісно, я шокований. Я спустошений", - каже керівник місцевих шкіл Тім Троун.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Американці зібрались у місцевій церкві, щоб вшанувати пам'ять загиблих

У селищі ходили чутки про можливу атаку

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Місцева преса пише, що напередодні були чутки про можливий напад. Через це декілька учнів з міркувань безпеки вирішили не йти до школи у вівторок.

Джоді Джоб, мама одного зі школярів, розповіла, що її син пропустив уроки, тому що "відчував, що щось має трапитись".

Робін Реддін, ще одна мама, також повідомила, що її син не пішов до школи. Він сказав батькам, що почувається недобре, і що ніхто з однокласників не збирається йти сьогодні на навчання.

Однак поліція радить утриматися від висновків до завершення розслідування.

На стрілянину вже відреагував президент США Джо Байден. "Моє серце болить за сім'ї, що переживають це неймовірне горе від втрати коханих людей", - сказав він.

За даними групи з контролю за зброєю Everytown, в останні роки в США кількість обстрілів у школах постійно зростає.

Торік через карантин та дистанційне навчання статистика трохи покращилась, але ненадовго. У 2021 році у США відбулось 138 випадків стрілянини на території школи.