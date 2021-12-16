Мультик про домашнє вогнище від художниці Штанко

Світлана Пиркало

Культурна радниця ЄБРР, письменниця, член журі

10 хвилин(и) тому

Рецензія члена журі Світлани Пиркало на книгу Катерини Штанко "Вогняна казка", яка увійшла до короткого списку Дитячої Книги року ВВС-2021.

Як оцінювати літературний рівень книжок для дітей? Якщо це великий прозовий твір - як-от книга "Дракони, вперед!", за яку Катя Штанко отримала премію "Дитяча книга року Бі-Бі-Сі 2014", то цей процес не відрізняється від оцінювання звичайної белетристики.

Але що, коли це невеличка повість, така, як її "Вогняна казка"?

Почну з переваг книги, яка увійшла до п'ятірки дитячих книжок року премії, а потім таки спробую ввійти в роль літературного критика.

Катя Штанко - художниця, письменницьким дебютом якої власне і став її пригодницький роман про драконів. Її першу професію легко впізнати за тим, наскільки яскравими, мальовничими є її персонажі та сцени. Досі пригадую, як ті дракони, один з яких був вирощеней київським школярем-ботаном, летіли десь над Запоріжжям, і таке враження, що я сама це бачила на власні очі.

"Вогяна казка" - також надзвичайно візуальна. Казка ряснить надзвичайними істотами, створеними на основі праслов'янських вірувань, чи принаймні ймовірних імен тодішніх божеств.

Є тут, наприклад, Чур, відомий нам усім із приказки "цур (чур) тобі, пек", а мовознавцям - з таких слів, як "пращур". Колись він був грізним божеством, а тепер це поліно-чурбан, на яке кричить бабуся Варка. Але, як і в прадавні часи, він - покровитель головного домашнього вогнища. "Працює" він не сам, а у тандемі з вогняним птахом-рарогом. Цього рарога випадково заливає водою один із пари бешкетників-близнюків, які приїхали до бабусі в село з самої Канади.

Перегукуючись із книгою "Дракони, вперед", де київський школяр-ботанік вирощує дракона із насінини, яку зібрав у Нікітському ботанічному саду, герої "Вогняної казки" також висиджують нового рарога з яйця, але той від них тікає. Тепер за новим рарогом треба йти аж у вогняну країну Фламу (класична подорож "на той світ" за артефактом, який принесе порятунок). Тут ми зутрічаємо нових вогняних персонажів: лисицю-перелесницю, мудру саламандру та Архірарога. І виявляється, що духа домашнього вогнища не вбити простими пустощами. Але треба вміти його шанувати.

Отож, книга дуже візуальна, барвиста і абсолютно читабельна. Ті, кому потрібно терміново докупити подарунків на Миколая, з нею не прогадають, і їм цю рецензію можна далі не читати.

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А я тим часом надягну не-чарівного капелюха літературного критика.

Книга починається і закінчується темою канадського дитинства двох українських дітей-близнюків, брата і сестри.

До цієї пригоди діти ніколи не були в селі. Не зовсім ясно, скільки їм років, але достатньо, аби їх самих відправити в автобусі в село до бабусі, тобто вони приблизно середнього шкільного віку.

Але коло їхнього спілкування в повісті обмежується родиною на початку і в кінці та міфічними створіннями посередині, що більше характерно для молодших читачів.

Короткий обсяг повісті недостатній, щоб ввести туди багатьох персонажів, скажімо, друзів-однолітків, чи в деталях змалювати характер героїв. Тому з точки зору структури хочеться розглядати книгу як першу пригоду, за якою будуть інші.

Тим більше що продовження нам непрямо обіцяють. На початку повісті діти заявляють про своє бажання знайти чудеса в Києві, і хоч основна "вогняна казка" відбувається в селі, наприкінці автор дає нам зрозуміти, що київські чарівні пригоди на дітей таки чекають.

Чи в наступній книзі ми дізнаємося більше про родину, познайомимося з новими друзями і таки зазнаємо київських чарів? Чи дізнаємося, як на них вплинуло їхнє канадське дитинство, і що з того досвіду вони використають у подальших пригодах?

П'ять років тому авторка говорила в інтерв'ю, що працює над історією про київську школу чарівників. Сподіваюся прочитати щось подібне в наступній серії пригод, які почалися "Вогняною казкою", бо у близнюків Гасі та Ігора великий чарівний потенціал.