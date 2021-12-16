Мультик про домашнє вогнище від художниці Штанко
- Світлана Пиркало
- Культурна радниця ЄБРР, письменниця, член журі
Рецензія члена журі Світлани Пиркало на книгу Катерини Штанко "Вогняна казка", яка увійшла до короткого списку Дитячої Книги року ВВС-2021.
Як оцінювати літературний рівень книжок для дітей? Якщо це великий прозовий твір - як-от книга "Дракони, вперед!", за яку Катя Штанко отримала премію "Дитяча книга року Бі-Бі-Сі 2014", то цей процес не відрізняється від оцінювання звичайної белетристики.
Але що, коли це невеличка повість, така, як її "Вогняна казка"?
Почну з переваг книги, яка увійшла до п'ятірки дитячих книжок року премії, а потім таки спробую ввійти в роль літературного критика.
Катя Штанко - художниця, письменницьким дебютом якої власне і став її пригодницький роман про драконів. Її першу професію легко впізнати за тим, наскільки яскравими, мальовничими є її персонажі та сцени. Досі пригадую, як ті дракони, один з яких був вирощеней київським школярем-ботаном, летіли десь над Запоріжжям, і таке враження, що я сама це бачила на власні очі.
"Вогяна казка" - також надзвичайно візуальна. Казка ряснить надзвичайними істотами, створеними на основі праслов'янських вірувань, чи принаймні ймовірних імен тодішніх божеств.
Є тут, наприклад, Чур, відомий нам усім із приказки "цур (чур) тобі, пек", а мовознавцям - з таких слів, як "пращур". Колись він був грізним божеством, а тепер це поліно-чурбан, на яке кричить бабуся Варка. Але, як і в прадавні часи, він - покровитель головного домашнього вогнища. "Працює" він не сам, а у тандемі з вогняним птахом-рарогом. Цього рарога випадково заливає водою один із пари бешкетників-близнюків, які приїхали до бабусі в село з самої Канади.
Перегукуючись із книгою "Дракони, вперед", де київський школяр-ботанік вирощує дракона із насінини, яку зібрав у Нікітському ботанічному саду, герої "Вогняної казки" також висиджують нового рарога з яйця, але той від них тікає. Тепер за новим рарогом треба йти аж у вогняну країну Фламу (класична подорож "на той світ" за артефактом, який принесе порятунок). Тут ми зутрічаємо нових вогняних персонажів: лисицю-перелесницю, мудру саламандру та Архірарога. І виявляється, що духа домашнього вогнища не вбити простими пустощами. Але треба вміти його шанувати.
Отож, книга дуже візуальна, барвиста і абсолютно читабельна. Ті, кому потрібно терміново докупити подарунків на Миколая, з нею не прогадають, і їм цю рецензію можна далі не читати.
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Кінець подкаст
А я тим часом надягну не-чарівного капелюха літературного критика.
Книга починається і закінчується темою канадського дитинства двох українських дітей-близнюків, брата і сестри.
До цієї пригоди діти ніколи не були в селі. Не зовсім ясно, скільки їм років, але достатньо, аби їх самих відправити в автобусі в село до бабусі, тобто вони приблизно середнього шкільного віку.
Але коло їхнього спілкування в повісті обмежується родиною на початку і в кінці та міфічними створіннями посередині, що більше характерно для молодших читачів.
Короткий обсяг повісті недостатній, щоб ввести туди багатьох персонажів, скажімо, друзів-однолітків, чи в деталях змалювати характер героїв. Тому з точки зору структури хочеться розглядати книгу як першу пригоду, за якою будуть інші.
Тим більше що продовження нам непрямо обіцяють. На початку повісті діти заявляють про своє бажання знайти чудеса в Києві, і хоч основна "вогняна казка" відбувається в селі, наприкінці автор дає нам зрозуміти, що київські чарівні пригоди на дітей таки чекають.
Чи в наступній книзі ми дізнаємося більше про родину, познайомимося з новими друзями і таки зазнаємо київських чарів? Чи дізнаємося, як на них вплинуло їхнє канадське дитинство, і що з того досвіду вони використають у подальших пригодах?
П'ять років тому авторка говорила в інтерв'ю, що працює над історією про київську школу чарівників. Сподіваюся прочитати щось подібне в наступній серії пригод, які почалися "Вогняною казкою", бо у близнюків Гасі та Ігора великий чарівний потенціал.