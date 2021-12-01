Референдум про незалежність 1 грудня. Найцікавіше з архівів ВВС

2 годин(и) тому

1 грудня 1991 року в Україні відбувся референдум про незалежність. Тоді виборці мали відповісти на одне запитання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?"

Явка була високою, а відповідь - однозначною: 90% тих, хто прийшов на дільниці, підтримали рішення про незалежність, яке 24 серпня 1991 року ухвалила Верховна Рада.

Лише після референдуму Україну як самостійну державу почали визнавати інші країни. Невдовзі СРСР припинив існувати.

Також 1 грудня обирали першого президента України - ним став колишній голова Ради Леонід Кравчук.

Журналіст ВВС Бен Браун в той час був у Києві та висвітлював ці події. Як іноземний кореспондент BBC він працював у Москві з 1991 року і став свідком падіння Радянського Союзу.