Омікрон вже нашкодив економіці. Різдвяні свята - під питанням

Олексій Калмиков

ВВС

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Через Омікрон різдвяний сезон під загрозою

Світ майже нічого не знає про новий штам коронавірусу, але Омікрон вже заподіяв шкоду людям. Він позбавив їх впевненості в тому, що найстрашніше позаду, і тим самим загальмував вихід із економічної кризи після двох років пандемії.

Відновлення після коронакризи зіштовхнулось з перешкодою, і подальші новини про новий штам не скасують цього, а лише визначать масштаби проблеми.

Навіть якщо завтра політики та вчені, які забили на сполох, протрублять відбій та оголосять, що тривога була навчальною, налякані та обережні їм не повірять.

Поки напряму постраждали лише туристична галузь та пасажирські авіаперевезення, але непрямі збитки очевидні.

Омікрон зірвав плани повернути працівників до офісів великих фінансових центрів на кшталт Лондона, що позначиться на економіці - витрати на транспорт, магазини та кафе знову впадуть. ю

Це буде дуже недоречно у гарячий передріздвяний сезон, оскільки саме на споживання припадає левова доля економічного зростання у розвинених країнах.

Під загрозою опинились міжнародні конференції та навіть лютнева зимова Олімпіада у Пекіні.

Споживання стримують не лише карантинні обмеження, а й особисте бажання людей. Налякані невідомим штамом, вони скасовують свята та відпустку, не ходять у ресторани, театр і кіно.

Головного удару Омікрон завдав по фундаменту відновлення економіки - він позбавив світ визначеності. Навіть якщо страх перед новим штамом коронавірусу виявиться перебільшеним, справу зроблено: віра в те, що пандемія позаду, похитнулась.

Невизначеність - головний ворог економіки

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вірус поставив під питання гірськолижний сезон в Європі та зимові Ігри в Пекіні

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Невизначеність, цей головний ворог економічного зростання, відразу ж повернувся та обвалив світові ринки фінансових інструментів та сировини.

І нехай вони швидко скорегували надміру емоційну попередню реакцію, остаточні збитки ще не підрахували. Оскільки невизначеність підриває не лише споживання, а й інші важливі складники економічного зростання: інвестиції, торгівлю, зайнятість.

Про це ж поспішив нагадати в американському сенаті Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи - центробанку США, що визначає вартість грошей у світі. Зазвичай цей чиновник уникає поспішних заяв.

"Зростання кількості заражень Covid-19 та поява нового штаму несуть ризики для зайнятості та економічної активності, а також внесуть невизначеність в прогнозування інфляції. Зростання стурбованості населення з приводу вірусу може обернутись небажанням повертатись з дому на робочі місця, що може загальмувати відновлення ринку праці та посилити перебої з постачанням сировини і комплектуючих", - сказав він.

Економісти сподіваються, що влада та громадяни у великих економіках пристосувались до життя з вірусом, а поява нового штаму лише прискорить вакцинацію та наблизить закінчення пандемії.

Багато країн Європи майже повернулись до колишнього життя, і у них в запасі арсенал м'яких санітарних заходів, що може виявитись достатнім буфером та запобігти переходу на жорсткі обмеження.

У відповідь на Омікрон Англія прискорила роздачу третіх доз вакцини та повернула обов'язкове носіння масок в магазинах та громадському транспорті. Однак не стала вводити план "Б" - роботу з дому та маски в ресторанах і кафе, а про повноцінний локдаун навіть не заїкається.

Уникнути паралічу минулої зими обіцяє і Джо Байден, президент США, найбільшої світової економіки.

"Новий варіант вірусу - це привід для занепокоєння, але не для паніки. Сьогодні в нас більше інструментів для боротьби з ним, ніж будь-коли, - сказав він. - Цієї зими ми будемо боротися з ковідом не локдаунами та заборонами, а вакцинацією, ревакцинацією, тестуванням".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди скасовують свята та відпустки, туристична галузь знову страждає

До того, як стане ясно, чи витримають обіцянки та наміри політиків випробування новим штамом, неможливо передбачити економічну шкоду.

Спочатку має бути зрозумілою шкода епідеміологічна та відповідь на неї з боку влади. На це підуть тижні, тобто невизначеність стримуватиме ділову активність та споживання щонайменше до початку наступного року.

Можливі варіанти виходу з кризи

Економісти не спішать з оцінками на початку поширення нового штаму вірусу. Міжнародне рейтингове агентство Moody's, наприклад, назвали Омікрон перепоною на шляху відновлення світової економіки.

Однак прогноз зростання на наступний рік залишили без змін.

Лише деякі готові робити ставки вже зараз. Goldman Sachs розписав чотири варіанти розвитку ситуації, у найгіршому з яких масштабна нова хвиля пандемії у перші три місяці 2022 року скоротить зростання світової економіки вдвічі у порівнянні з попередніми оцінками.

Але навіть у такому випадку в цілому за рік економіка виросте на 4,2%, що всього на 0,4 відсоткового пункту менше за попередній прогноз, цитує аналітичну записку американського банку агентство Bloomberg.

Але є і хороші новини - новий локдаун чи навіть його привид охолодить інфляцію, розпалену різким виходом з кризи та перебоями у постачаннях всього всім на фоні тотального дефіциту сировини та комплектуючих.

Ціни ростуть слідом за збільшенням попиту та зарплат. Буксування споживання та найму знижує цей тиск.

Центробанки зможуть ще деякий час не згортати ультрам'яку кредитну політику, а влада - кризову держпідтримку економіки. Ц

е зробить вихід з кризи більш плавним та менш хворобливим, хоча збільшений термін виведення економіки зі штучної коми загрожує і затяжним відновленням, і серйозними шрамами.