Моргенштерн, Лобода і Путін. Що дивились українці в YouTube у 2021 році
Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільше переглядів в Україні в 2021 році.
Українці люблять дивитися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та інші розважальні відео.
А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Ось як виглядає топ-10 відео за переглядами:
1."Дворец для Путина. История самой большой взятки"
2 Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
3. Ивангай - где он пропадал / вДудь
4. Папик - 1 серия - 2 сезон
5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
6. Холостяк 11 - Выпуск 1 от 05.03.2021
7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Серед музичних відео найпопулярнішим став кліп на пісню "Родной" Світлани Лободи.
Також українці полюбили хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", та передивляються нові кліпи українських поп-зірок - NK (Насті Каменських) та Тіни Кароль.
Музичні топ-10 виглядають так:
1. LOBODA - Родной
2. Султан Лагучев - Горький вкус
3. Minelli - Rampampam | Official Video
4. MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow)
5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
6. Тина Кароль - Скандал
7. Max Barskih & Zivert — Bestseller
8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
9. Супер Жорик - Чао! Чао!
10. Wellboy - Гуси