Моргенштерн, Лобода і Путін. Що дивились українці в YouTube у 2021 році

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram lobodaofficial Підпис до фото, Серед музичних відео найпопулярнішим став кліп на пісню "Родной" Світлани Лободи

Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільше переглядів в Україні в 2021 році.

Українці люблять дивитися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та інші розважальні відео.

А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Ось як виглядає топ-10 відео за переглядами:

1."Дворец для Путина. История самой большой взятки"

2 Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

3. Ивангай - где он пропадал / вДудь

4. Папик - 1 серия - 2 сезон

5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !

6. Холостяк 11 - Выпуск 1 от 05.03.2021

7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]

10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українці все ще люблять скандального російського репера

Серед музичних відео найпопулярнішим став кліп на пісню "Родной" Світлани Лободи.

Також українці полюбили хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", та передивляються нові кліпи українських поп-зірок - NK (Насті Каменських) та Тіни Кароль.

Музичні топ-10 виглядають так:

1. LOBODA - Родной

2. Султан Лагучев - Горький вкус

3. Minelli - Rampampam | Official Video

4. MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow)

5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО

6. Тина Кароль - Скандал

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller

8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)

9. Супер Жорик - Чао! Чао!

10. Wellboy - Гуси