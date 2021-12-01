Лукашенко назвав Крим російським. Що це значить?

50 хвилин(и) тому

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Олександр Лукашенко заявив, що приїде до Криму, і це, мовляв, буде значити визнання Білоруссю російського суверенітету над півостровом, який Москва анексувала у 2014 році. У Кремлі це прокоментували стримано. ВВС пояснює, чому насправді "обіцянка" Лукашенка може залишитися обіцянкою.

У вівторок медіагрупа "Россия сегодня" почала публікувати витримки з інтерв'ю Лукашенка гендиректору агентства Дмитру Кисельову, він же веде на каналі "Россия-1" передачу "Вести недели".

Що сказав Лукашенко

Повний текст розмови досі не опублікували.

Частина випущених тим агентством новин повідомляла, що Лукашенко вважає Крим російським.

Про події 2014 року: "Ми всі розуміли, що Крим де-факто - це російський Крим. Після референдуму і де-юре Крим став російським".

Про поїздку до Криму: "У нас певна домовленість із Путіним, що ми в Криму побуваємо".

"Ми три рази про це говорили. І він повинен був сам визначитися, коли зручнішим буде час, там тепліше, навіть ідеально було. Я йому - коли запросите, тоді й полетимо".

"Моє відвідування Криму, на що я маю цілковите право, під чиїм він там протекторатом, керівництвом, і чий би не був Крим. Це і мій Крим".

Про визнання Криму територією Росії: "Якщо президент вже туди [до Криму] приїхав... із президентом Росії. Слухайте, які ще можуть бути визнання?! Це вже масло масляне, як у Росії кажуть".

"Хоча ні для мене, ні для Путіна - це не секрет, і більше того, це просто якесь питання, якого не існує. Між мною та Путіним такого питання немає".

Це і є визнання?

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Можлива поїздка Лукашенка на ту чи іншу територію не означає визнання або невизнання цією державою суверенітету такої території.

Визнання вимагає правового акту, а не формальних заяв і тим більше обіцянок.

Альтернативної точки зору дотримується російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Для цього не треба нічого робити, жодних законів приймати не треба", - сказав у середу Лавров (цитата з Інтерфаксу), коментуючи слова Лукашенка.

27 березня Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, що визнала так званий референдум про приєднання до Росії, що відбувся в Криму 16 березня, незаконним.

За цю резолюцію проголосували 100 країн, 58 держав утрималися. Позицію Росії підтримали 10 країн - Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

У прокремлівських ЗМІ позицію держав, які проголосували проти резолюції або не виступили відкрито проти анексії Криму, трактували як "фактичне визнання" приналежності півострова Росії. Але лише одна країна - Нікарагуа - пішла далі формальних заяв.

Країна офіційно визнала "волевиявлення населення Криму" та відкрила почесне консульство в анексованому Росією Криму.

Реакція Москви

У Кремлі слова Лукашенка привітали, але дали зрозуміти, що найближчим часом очікувати на анонсовану ним поїздку не варто.

"Звичайно, дуже важливою вчора була заява зроблена президентом Лукашенком про те, що у сприйнятті білоруської сторони Крим де-факто та де-юре є російським", - заявив у середу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Очевидно, що зараз у Криму не найкращий час для таких поїздок. Погода не дуже, та й різні кліматичні аномалії дають про себе знати. Але в мене немає сумнівів, що в потрібний момент два президенти домовляться та приїдуть до Криму", - додав представник Кремля.

А що Лукашенко говорив раніше?

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За роки, що минули після анексії, Лукашенко висловлювався про Крим багато. Про те, що півострів начебто є частиною Росії, він вперше сказав ще у 2014 році.

"Де-факто Крим став частиною Росії. Ситуація розвивається де-факто. І ми будемо з РФ. Що буде де-юре - це буде потім".

"Крим сьогодні - це частина території Росії. Можна визнавати чи не визнавати, від цього нічого не зміниться".

"Ми проводитимемо виважену політику, але якщо стане питання, завжди будемо з Росією. І я про це сказав Путіну".

Лукашенко також покладав відповідальність за анексію на тодішню українську владу.

Але за п'ять років він відповів на питання про статус Криму іншим питанням: "Крим офіційно був визнаний у моїй присутності територією України. Цього ніхто не заперечував. Я підписав цей документ. Що ви від мене сьогодні хочете?".

Після останніх президентських виборів в Білорусі західні демократії не визнають Лукашенка обраним президентом країни.