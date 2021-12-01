"Досить зрад". В центрі Києва кілька тисяч провели акцію проти Зеленського

45 хвилин(и) тому

Понад 3 тисячі людей зібралися в середу ввечері на Майдані Незалежності, а звідти пройшли маршем до офісу президента. Акція відбулася у восьму річницю Євромайдану, але також була присвячена останнім політичним подіям.

Зі сцени, встановленої на Майдані, лунали критичні заяви на адресу Володимира Зеленського та його команди.

Президента критикували за кадрову політику та скандал з "вагнергейтом" - це була спецоперація українських спецслужб із затримання 33 бійців російської ПВК "Вагнер".

Зеленського закликали звільнити з посад керівника офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Олега Татарова та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

Активісти тримали плакати з написами: "Вийди звідси!", "Зеленський зрадник", "Досить зрад".

Час від часу учасники кричали "Ганьба!".

Дехто закликав до дострокового припинення повноважень нинішньої влади, в тому числі до відставки самого Зеленського.

В акції взяли участь представники різних політичних сил.

Кореспондент BBC News Україна передає, що беруть участь представники "Європейської солідарності", "Нацкорпусу", "Голосу", "Демократичної сокири".

У зв'язку з масовими акціями 1 грудня - вранці в урядовому кварталі також протестували фізичні особи підприємці - в центрі Києва перекрили автомобільний рух на кількох вулицях, а правоохоронні органи посилили чергування.

Як повідомила Нацполіція, до роботи у цей день залучили понад 3 000 правоохоронців та 1 500 бійців Нацгвардії.

Близько 20.00 учасники пройшли маршем до офісу президента на вулиці Банковій.

Перед цим організатори закликали демонстрантів до організованості та порядку. Мовляв, мета акції "показати, хто господар міста", а не вдаватись до сили та руйнувань.

До офісу президента колонна мітингувальників дійшла без сутичок та заворушень. Будівлю ОП оточував щільний кордон поліції та Нацгвардії, від учасників акції їх відділяв металевий паркан.

Станом на 21.00, учасники акції виголошували промови з критикою Зеленського та закликами до імпічменту. Акція проходила спокійно.

Учасники здебільшого не затримувалися біля входу до офісу президента, а проходили повз ходою від вулиці Інститутської до вулиці Лютеранської.

Що з "переворотом"?

Напередодні акції у соцмережах часто іронізували у зв'язку з нещодавньою заявою Зеленського, який під час пресмарафону 26 листопада повідомив, що спецслужби мають записи, які свідчать про запланований на 1-2 грудня держпереворот.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів", - заявив тоді президент.

Пізніше бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що "його обурює поширення такої брехні" від президента.