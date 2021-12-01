"День перевороту" в Києві, обов’язкова вакцинація в Європі, референдум про незалежність. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Дешеві кредити на житло і подвійний паспорт - президент Зеленський анонсував "українську мрію", виступаючи у Верховній Раді. Водночас у Києві відбулись протести проти влади.
  • Європейські країни посилюють вимоги вакцинації через новий штам коронавірусу.
  • Референдум щодо незалежності України. Як 30 років тому про цю історичну подію висвітлювали журналісти ВВС.

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